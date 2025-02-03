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Posted 3 февраля, 12:31

Published 3 февраля, 12:31

Modified 3 февраля, 19:11

Updated 3 февраля, 19:11

Оперативники задержали наркоторговцев в Уфе

Сигареты с наркотическим «сюрпризом» нашли в Уфе

3 февраля 2025, 12:31
Фото: МВД Башкортостана.

Оперативники задержали наркоторговцев в Уфе

Двух товарищей из Уфы задержали за торговлю наркотиками, хранение оружия и подложные госномера, сообщили в МВД в понедельник, 3 февраля.

Оперативники взяли с поличным двух уфимцев — 31 и 43 лет. У мужчин нашли четыре грамма наркотиков, припрятанных в носках и пачке сигарет. Причем, с многозначительным дисклеймером — «мучительная смерть». Позже полиция нашла ещё восемь тайников с наркотиками, через которые парни планировали сбыть товар.

Также правоохранители нашли травматический пистолет, который числился украденным ещё с 2016 году. Госномера машины, на которой передвигались уфимцы, оказались подложными — парни время от времени «скручивали» номера с чужих машин, чтобы избежать внимания правоохранителей. Уфимцы доставлены в отдел, против них возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Башкортостана
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Ранее Mkset сообщил, что делом погибшего в школе подростка займется глава Следкома.

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