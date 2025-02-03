Сигареты с наркотическим «сюрпризом» нашли в Уфе

Оперативники взяли с поличным двух уфимцев — 31 и 43 лет. У мужчин нашли четыре грамма наркотиков, припрятанных в носках и пачке сигарет. Причем, с многозначительным дисклеймером — «мучительная смерть». Позже полиция нашла ещё восемь тайников с наркотиками, через которые парни планировали сбыть товар.