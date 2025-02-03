Сигареты с наркотическим «сюрпризом» нашли в Уфе

Posted 3 февраля, 12:31
Published 3 февраля, 12:31
Modified 3 февраля, 19:11
Updated 3 февраля, 19:11
Оперативники взяли с поличным двух уфимцев — 31 и 43 лет. У мужчин нашли четыре грамма наркотиков, припрятанных в носках и пачке сигарет. Причем, с многозначительным дисклеймером — «мучительная смерть». Позже полиция нашла ещё восемь тайников с наркотиками, через которые парни планировали сбыть товар.
Также правоохранители нашли травматический пистолет, который числился украденным ещё с 2016 году. Госномера машины, на которой передвигались уфимцы, оказались подложными — парни время от времени «скручивали» номера с чужих машин, чтобы избежать внимания правоохранителей. Уфимцы доставлены в отдел, против них возбуждено уголовное дело.