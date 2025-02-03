mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 13:31

Published 3 февраля, 13:31

Modified 3 февраля, 19:06

Updated 3 февраля, 19:06

Уфимская полиция проверяет детей из-за взрыва

Школьников забрали в полицию за гранату

3 февраля 2025, 13:31
Фото: 1MI.

Уфимская полиция проверяет детей из-за взрыва

Стражи порядка нашли ребят, напугавших жителей Кузнецовского затона эффектными хлопками, отчитались в МВД в понедельник, 3 февраля.

Напомним, как сообщал Mkset, ранее в Сети появились кадры опасных детских «развлечений». Группа несовершеннолетних облюбовала овраг, в котором проводила испытания неизвестных взрывчатых предметов. Местные жители предположили, что речь идёт о самодельных бомбочках.

В Уфе подростки взорвали самодельную гранату
Узнать подробнее

После жалоб в «112» полицейские установили личности ребят. Ими оказались школьники, самому младшему из которых было всего семь лет, а старшему — 13. Их вместе с родителями вызвали в отдел, взяв объяснительные. Там дети признались, что нашли на улице петарду и решили проверить её ради развлечения. Версия с гранатой, озвученной местными жителями, таким образом, не подтвердилась.

Читайте также:
Разборки в Башкирии закончились трупом и уголовным деломТащили вместе по лестнице: стали известны подробности дела уфимского расчленителяУфимские пенсионеры угрожают разбить голову ребенку
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Полиция#Граната#Благовещенск#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Взрыв#Школьники#Задержание#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Развлечения#Белебей#Мелеуз#Янаул#Кузнецовский затон#Опасность#Бомба#Петарда#Взрывчатые предметы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика