Школьников забрали в полицию за гранату

После жалоб в «112» полицейские установили личности ребят. Ими оказались школьники, самому младшему из которых было всего семь лет, а старшему — 13. Их вместе с родителями вызвали в отдел, взяв объяснительные. Там дети признались, что нашли на улице петарду и решили проверить её ради развлечения. Версия с гранатой, озвученной местными жителями, таким образом, не подтвердилась.