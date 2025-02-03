Школьников забрали в полицию за гранату

Posted 3 февраля, 13:31
Published 3 февраля, 13:31
Modified 3 февраля, 19:06
Updated 3 февраля, 19:06
Напомним, как сообщал Mkset, ранее в Сети появились кадры опасных детских «развлечений». Группа несовершеннолетних облюбовала овраг, в котором проводила испытания неизвестных взрывчатых предметов. Местные жители предположили, что речь идёт о самодельных бомбочках.
После жалоб в «112» полицейские установили личности ребят. Ими оказались школьники, самому младшему из которых было всего семь лет, а старшему — 13. Их вместе с родителями вызвали в отдел, взяв объяснительные. Там дети признались, что нашли на улице петарду и решили проверить её ради развлечения. Версия с гранатой, озвученной местными жителями, таким образом, не подтвердилась.