Шакшинский мост откроют только весной

Теперь же выяснилось, что работы займут ещё месяц. Так, крайне правые полосы в обоих направлениях моста открываться будут лишь в час пик. С 09:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00 ездить по этим частям переправы запрещено. Исключение — транспорт экстренных служб.