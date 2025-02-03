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Posted 3 февраля, 13:15

Published 3 февраля, 13:15

Modified 3 февраля, 19:08

Updated 3 февраля, 19:08

Шакшинский мост закрыли до весны

Шакшинский мост откроют только весной

3 февраля 2025, 13:15
Фото: Город Уфа / Telegram.

Шакшинский мост закрыли до весны

Полного открытия по-прежнему не может дождаться многострадальная переправа через реку Уфу — власти города в понедельник, 3 февраля, заявили о продлении транспортных ограничений на путепроводе.

Напомним, во второй половине января 2025 года администрация столицы Башкирии сообщила о частичном перекрытии частичного моста. Вводилось оно до 31 января для устройства инженерных коммуникаций — ливнёвки и архитектурной подсветки

Теперь же выяснилось, что работы займут ещё месяц. Так, крайне правые полосы в обоих направлениях моста открываться будут лишь в час пик. С 09:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00 ездить по этим частям переправы запрещено. Исключение — транспорт экстренных служб.

Ранее Mkset сообщал о том, что в период весеннего паводка под угрозой подтопления могут оказаться сёла вблизи платной трассы Восточной выезд.

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