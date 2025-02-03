mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 19:00

Published 3 февраля, 19:00

Modified 3 февраля, 19:21

Updated 3 февраля, 19:21

Сегодня в Уфе: школьники с гранатой и цветочный ажиотаж

Сегодня в Уфе: школьники с гранатой и цветочный ажиотаж

3 февраля 2025, 19:00
Фото: Илвир Нурдавлятов / Telegram.
Главное в Уфе за минувший день и всё, что нужно знать на сегодня, 4 февраля.

Погода в Уфе

Готовимся доставать валенки

После аномального тепла температура воздуха в столице Башкирии постепенно уходит «в минус».

Во вторник, 4 февраля, синоптики ждут в Уфе облачную погоду с прояснениями, существенных осадков не обещается. Ветер восточного и юго-восточного направлений, от 5 до 10 м/с.

Ночью в Уфе похолодает до -3°C… -5°C. В светлое время суток термометры покажут 0°C… -2°C.

Ипотека в Уфе обвалилась — чего ждут эксперты
Узнать подробнее

Отключения воды в Уфе

В понедельник, 4 февраля, в расписании «Уфаводоканала» не значится отключений водоснабжения, однако в середине недели ряду районов придётся столкнуться с проблемами в части ЖКХ.

Калининский район

С 11:00 до 18:00, 5 февраля:

  • Ферина, 14, 16, 18;
  • Янаби, 57.

Дёмский район

С 11:00 до 19:00, 5 февраля:

  • Левитана, 14/5-7, 20, 22/2-4, 22А;
  • Павлика Морозова, 16;
  • Правды, 31/2А, 31/2.

Кировский район

С 10:00 до 20:00, 6 февраля:

  • Мубарякова, нечётная сторона 3-7/1.

Октябрьский район

С 10:00 до 21:00, 6 февраля:

  • Рыльского, 18, 20;
  • Гагарина, 40.

Советский район

С 12:30 до 17:30, 6 февраля:

  • Ленина, 148/1.
«Обдирают народ!»: обман с ценами на бензин вскрыли в Уфе
Узнать подробнее

Перекрытия дорог в Уфе

Ряд транспортных ограничений продолжает действовать в башкирской столице.

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 января по 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.
Шакшинский мост откроют только весной
Узнать подробнее

Шакшинский мост закрыт (опять)

Власти города накануне заявили о том, что многострадальный путепровод в Шакшу через реку Уфу будет частично перекрыт до конца февраля 2025 года. На этот раз связаны меры с установкой инженерных коммуникаций, а именно — новой ливнёвки и архитектурной подсветки. Пока рабочие не закончат, на мосту нельзя будет ездить по крайне правым полосам в обе стороны.

Сколько стоит выжить в Башкирии — данные статистики
Узнать подробнее

Бесплатная проверка зубов

Открылась шикарная возможность для уфимцев, которые долго откладывали визит к зубному врачу. Стоматология №2 проведёт бесплатный онкологический скрининг рта (процедура для раннего выявления злокачественных опухолей) 4–5 февраля. Запись вестись не будет, принимать больных собираются в порядке живой очереди. Время приёма с 08:00 до 20:00.

Мазут в Черном море испортил планы уфимцев
Узнать подробнее

Благотворительное чаепитие

Акция в поддержку людей с онкологическими заболеваниями пройдёт в столице Башкирии во вторник, 4 февраля.

Благотворительное чаепитие пройдёт в кофейне «Юнион». Организаторы обещают приятную компанию и вкусные горячие напитки, а также познавательную лекцию на тему «Как поддержать человека с онкозаболеванием» (регистрация на лекцию).

Все средства, которые будут выручены в ходе мероприятия, направят в фонд для помощи больным раком.

Где: Кофейня «Юнион» (Пушкина, 86, -1 этаж);
Когда: Чаепитие: весь день; Лекция фонда «Потерь нет»: 18:00.

Главные новости Уфы на сегодня, 4 февраля

Дайджест публикаций за минувший понедельник, 3 февраля.

Школьников забрали за «гранату»

Соцсети переполошила весть об «испытаниях» взрывоопасного предмета, которое провела компания детей в Кузнецовском затоне. Местные жители услышали громкий звук с характерной вспышкой. В интернете сразу же пустили слухи о некой гранате, которую собрали ребята.

Позже выяснилось, что школьники на самом деле нашли на улице петарду, которую решили взорвать в овраге. Так или иначе, после шумихи в Сети полицейские отчитались, что установили личности причастных к инциденту и взяли с их родителей объяснительные.

Бастрыкин заботится о Башкирии

Ни дня не проходит без вмешательств главы СК в дела местных следователей. Только за 3 февраля ведомство отчиталось о том, что начальник Следкома запросил на стол сразу два отчёта от уфимских подчинённых по резонансным делам.

Опустошительное лето

Теплая зима вызовет массовое нашествие саранчи в двух десятках регионов России, в том числе — Республике Башкортостан.

Как прогнозируют учёные, ласковые январь и февраль рискуют стать причиной массового нашествия саранчи в регионы России. Всего в перечне — 21 субъект Российской Федерации. Саранча должна не обойти своим визитом и Башкирию. Ученые ждут, что полчища насекомых, крайне опасных для сельского хозяйства, разрастутся в полтора раза, если сравнивать их с активностью саранчи летом 2024 года.

Букет цветов на 14 февраля стоит ₽75`777 в Уфе
Узнать подробнее

Цветы за целую зарплату

В канун Дня всех влюбленных мужчины и женщины ищут идеальные подарки для своей второй половинки: рассказываем о ценах на популярные презенты, даём идеи оригинальных сюрпризов и сценарии идеального романтического праздника.

Читайте также:
В Башкирии продали конфискат на ₽470 млнЗнаменитого педагога не стало в УфеИпотека в Уфе обвалилась — чего ждут эксперты
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Погода#Башкортостан#Дороги#Граната#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Цветы#Белебей#Мелеуз#Шакшинский мост#Янаул#Перекрытия дорог#Саранча#Отключения воды#День всех влюбленных#Бесплатная проверка зубов#Благотворительное чаепитие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика