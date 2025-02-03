Сегодня в Уфе: школьники с гранатой и цветочный ажиотаж

Posted 3 февраля, 19:00
Published 3 февраля, 19:00
Modified 3 февраля, 19:21
Updated 3 февраля, 19:21
После аномального тепла температура воздуха в столице Башкирии постепенно уходит «в минус».
Во вторник, 4 февраля, синоптики ждут в Уфе облачную погоду с прояснениями, существенных осадков не обещается. Ветер восточного и юго-восточного направлений, от 5 до 10 м/с.
Ночью в Уфе похолодает до -3°C… -5°C. В светлое время суток термометры покажут 0°C… -2°C.
В понедельник, 4 февраля, в расписании «Уфаводоканала» не значится отключений водоснабжения, однако в середине недели ряду районов придётся столкнуться с проблемами в части ЖКХ.
С 11:00 до 18:00, 5 февраля:
С 11:00 до 19:00, 5 февраля:
С 10:00 до 20:00, 6 февраля:
С 10:00 до 21:00, 6 февраля:
С 12:30 до 17:30, 6 февраля:
Ряд транспортных ограничений продолжает действовать в башкирской столице.
Улицы Красина, Султанова
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Власти города накануне заявили о том, что многострадальный путепровод в Шакшу через реку Уфу будет частично перекрыт до конца февраля 2025 года. На этот раз связаны меры с установкой инженерных коммуникаций, а именно — новой ливнёвки и архитектурной подсветки. Пока рабочие не закончат, на мосту нельзя будет ездить по крайне правым полосам в обе стороны.
Открылась шикарная возможность для уфимцев, которые долго откладывали визит к зубному врачу. Стоматология №2 проведёт бесплатный онкологический скрининг рта (процедура для раннего выявления злокачественных опухолей) 4–5 февраля. Запись вестись не будет, принимать больных собираются в порядке живой очереди. Время приёма с 08:00 до 20:00.
Акция в поддержку людей с онкологическими заболеваниями пройдёт в столице Башкирии во вторник, 4 февраля.
Благотворительное чаепитие пройдёт в кофейне «Юнион». Организаторы обещают приятную компанию и вкусные горячие напитки, а также познавательную лекцию на тему «Как поддержать человека с онкозаболеванием» (регистрация на лекцию).
Все средства, которые будут выручены в ходе мероприятия, направят в фонд для помощи больным раком.
Где: Кофейня «Юнион» (Пушкина, 86, -1 этаж);
Когда: Чаепитие: весь день; Лекция фонда «Потерь нет»: 18:00.
Дайджест публикаций за минувший понедельник, 3 февраля.
Соцсети переполошила весть об «испытаниях» взрывоопасного предмета, которое провела компания детей в Кузнецовском затоне. Местные жители услышали громкий звук с характерной вспышкой. В интернете сразу же пустили слухи о некой гранате, которую собрали ребята.
Позже выяснилось, что школьники на самом деле нашли на улице петарду, которую решили взорвать в овраге. Так или иначе, после шумихи в Сети полицейские отчитались, что установили личности причастных к инциденту и взяли с их родителей объяснительные.
Ни дня не проходит без вмешательств главы СК в дела местных следователей. Только за 3 февраля ведомство отчиталось о том, что начальник Следкома запросил на стол сразу два отчёта от уфимских подчинённых по резонансным делам.
Теплая зима вызовет массовое нашествие саранчи в двух десятках регионов России, в том числе — Республике Башкортостан.
Как прогнозируют учёные, ласковые январь и февраль рискуют стать причиной массового нашествия саранчи в регионы России. Всего в перечне — 21 субъект Российской Федерации. Саранча должна не обойти своим визитом и Башкирию. Ученые ждут, что полчища насекомых, крайне опасных для сельского хозяйства, разрастутся в полтора раза, если сравнивать их с активностью саранчи летом 2024 года.
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