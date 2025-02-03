Сегодня в Уфе: школьники с гранатой и цветочный ажиотаж

Власти города накануне заявили о том, что многострадальный путепровод в Шакшу через реку Уфу будет частично перекрыт до конца февраля 2025 года. На этот раз связаны меры с установкой инженерных коммуникаций, а именно — новой ливнёвки и архитектурной подсветки. Пока рабочие не закончат, на мосту нельзя будет ездить по крайне правым полосам в обе стороны.