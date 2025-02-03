«Салават Юлаев» разгромил «Металлурга»

Posted 3 февраля, 16:40
Published 3 февраля, 16:40
Modified 3 февраля, 18:48
Updated 3 февраля, 18:48
Десятью шайбами за матч обменялись игроки «Металлурга» и «Салавата Юлаева» на «Уфа-Арене». На своём льду «зелёные» обыграли магнитогорцев со счётом 6:4.
В напряжении прошли все три двадцатиминутки. Уже на седьмой минуте Михайлис принёс «Металлургу» первую шайбу, однако вскоре инициативу ненадолго перехватил «СЮ», забросив в ворота соперников две шайбы с подачи Ливо и Ремпала.
Потрясающими двумя голами подряд отметился «Металлург» в начале второго периода. С разницей в 13 секунд голкипер «СЮ» пропустил голы от Михайлиса и Моисеева. Так или иначе, временное преимущество команду из Магнитогорска не спасло. Хотя в третьем периоде Юров смог принести им ещё одну шайбу, за ней последовали сразу четыре гола подряд от «Салавата», принесённые Алалыкиным, Цулыгиным, Ремпалом и Хмелевски.
Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе одного из матчей «Салавата» травмировался капитан уфимской команды Григорий Панин.