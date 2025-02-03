«Салават Юлаев» разгромил «Металлурга»

Потрясающими двумя голами подряд отметился «Металлург» в начале второго периода. С разницей в 13 секунд голкипер «СЮ» пропустил голы от Михайлиса и Моисеева. Так или иначе, временное преимущество команду из Магнитогорска не спасло. Хотя в третьем периоде Юров смог принести им ещё одну шайбу, за ней последовали сразу четыре гола подряд от «Салавата», принесённые Алалыкиным, Цулыгиным, Ремпалом и Хмелевски.