Рыбак провалился под лед в Башкирии

Трагедия произошла в деревне Карасевка в Ишимбаевском районе Республики Башкортостан. Несмотря на предостережения спасателей об опасности выхода на лед в связи с недавней оттепелью, один мужчина все же решил порыбачить. Однако рыбалка закончилась плачевно — мужчина с головой провалился в прорубь и остался подо льдом.