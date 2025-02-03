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Posted 3 февраля, 08:54

Published 3 февраля, 08:54

Modified 3 февраля, 09:47

Updated 3 февраля, 09:47

Рыбак провалился под лед в Башкирии

Рыбак провалился под лед в Башкирии

3 февраля 2025, 08:54
Фото: 1MI.
Рыбалка на реке Белой в районе Куштау закончилась смертью мужчины, сообщили в МЧС Башкортостана в понедельник, 3 февраля.

Трагедия произошла в деревне Карасевка в Ишимбаевском районе Республики Башкортостан. Несмотря на предостережения спасателей об опасности выхода на лед в связи с недавней оттепелью, один мужчина все же решил порыбачить. Однако рыбалка закончилась плачевно — мужчина с головой провалился в прорубь и остался подо льдом.

Товарищи, которые нашли разломленную прорубь, попытались помочь мужчине, однако даже не смогли понять, как именно произошла трагедия. Прибывшие на место спасатели будут извлекать тело с помощью водолазов.

Видео: МЧС Башкортостана.
Управление гражданской защиты Уфы предупреждает рыбаков о серьезной опасности
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Ранее Mkset сообщил, что сотрудники Управления гражданской защиты в Уфе предупредили, что выходить на лед стало смертельно опасно. Чтобы избежать трагедии, советуют соблюдать простые правила.

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