Рыбак провалился под лед в Башкирии

Posted 3 февраля, 08:54
Published 3 февраля, 08:54
Modified 3 февраля, 09:47
Updated 3 февраля, 09:47
Трагедия произошла в деревне Карасевка в Ишимбаевском районе Республики Башкортостан. Несмотря на предостережения спасателей об опасности выхода на лед в связи с недавней оттепелью, один мужчина все же решил порыбачить. Однако рыбалка закончилась плачевно — мужчина с головой провалился в прорубь и остался подо льдом.
Товарищи, которые нашли разломленную прорубь, попытались помочь мужчине, однако даже не смогли понять, как именно произошла трагедия. Прибывшие на место спасатели будут извлекать тело с помощью водолазов.
Ранее Mkset сообщил, что сотрудники Управления гражданской защиты в Уфе предупредили, что выходить на лед стало смертельно опасно. Чтобы избежать трагедии, советуют соблюдать простые правила.