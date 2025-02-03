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Posted 3 февраля, 10:11

Published 3 февраля, 10:11

Modified 3 февраля, 10:39

Updated 3 февраля, 10:39

Гострудинспекция нашла вину компании в смерти рабочего из Башкирии

Монтажник упал с лестницы и сломал череп

3 февраля 2025, 10:11
Фото: 1MI.

Гострудинспекция нашла вину компании в смерти рабочего из Башкирии

Монтажник из Салавата погиб из-за неудовлетворительной организации рабочих условий, сообщили в региональной Гострудинспекции в понедельник, 3 февраля.

Работник фирмы «РемЭнергоМонтаж» в Салавате выполнял свои обязанности — осмотр вентилятора системы дымоудаления. Во время работы, работник упал с лестницы, получив одну из самых серьезных травм — перелом основания черепа. В результате травмы мужчина скончался в больнице.

Как выяснили в Гострудинспекции, трагедия произошла из-за нарушения организации рабочих условия, а также необеспечением контроля за трудовой дисциплиной — работник вставал на «носочки» вместо того, чтобы спуститься и переставить лестницу, а также снял каску, когда оказался на объекте. Материалы расследования передали в следственные органы.

Рабочие получили почти ₽30 млн в Башкирии
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Ранее Mkset сообщил, что Гострудинспекция восстановила права работников почти на ₽30 млн.

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