Монтажник упал с лестницы и сломал череп

Posted 3 февраля, 10:11
Published 3 февраля, 10:11
Modified 3 февраля, 10:39
Updated 3 февраля, 10:39
Работник фирмы «РемЭнергоМонтаж» в Салавате выполнял свои обязанности — осмотр вентилятора системы дымоудаления. Во время работы, работник упал с лестницы, получив одну из самых серьезных травм — перелом основания черепа. В результате травмы мужчина скончался в больнице.
Как выяснили в Гострудинспекции, трагедия произошла из-за нарушения организации рабочих условия, а также необеспечением контроля за трудовой дисциплиной — работник вставал на «носочки» вместо того, чтобы спуститься и переставить лестницу, а также снял каску, когда оказался на объекте. Материалы расследования передали в следственные органы.