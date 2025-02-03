Монтажник упал с лестницы и сломал череп

Как выяснили в Гострудинспекции, трагедия произошла из-за нарушения организации рабочих условия, а также необеспечением контроля за трудовой дисциплиной — работник вставал на «носочки» вместо того, чтобы спуститься и переставить лестницу, а также снял каску, когда оказался на объекте. Материалы расследования передали в следственные органы.