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Posted 3 февраля, 09:49

Published 3 февраля, 09:49

Modified 3 февраля, 10:24

Updated 3 февраля, 10:24

Долг перед работниками Башкирии составляет ₽248 млн

Рабочие получили почти ₽30 млн в Башкирии

3 февраля 2025, 09:49
Фото: Управление Росреестра Башкортостана.

Долг перед работниками Башкирии составляет ₽248 млн

В 2024 году сотрудники предприятий-банкротов получили около ₽27 млн, сообщили в Управлении Росреестра в понедельник, 3 февраля.

Как похвастались в Росреестре Башкирии, долг перед работниками в 2024 году снизился с ₽260 млн до ₽248 млн. Полностью выплатить долги, как объяснили в ведомстве, невозможно, так как половина предприятий-должников не имеют никакого имущества, которое можно было продать в пользу должников.

Росреестр продолжает работу по восстановлению прав граждан с прокуратурой, судами, а также Центробанком республики. В ведомстве напомнили, что в случае обмана работодателей или проблем с соцвыплатами, Росреестр займется расследованием и помощью.

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