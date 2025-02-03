Рабочие получили почти ₽30 млн в Башкирии

Posted 3 февраля, 09:49
Published 3 февраля, 09:49
Modified 3 февраля, 10:24
Updated 3 февраля, 10:24
Как похвастались в Росреестре Башкирии, долг перед работниками в 2024 году снизился с ₽260 млн до ₽248 млн. Полностью выплатить долги, как объяснили в ведомстве, невозможно, так как половина предприятий-должников не имеют никакого имущества, которое можно было продать в пользу должников.
Росреестр продолжает работу по восстановлению прав граждан с прокуратурой, судами, а также Центробанком республики. В ведомстве напомнили, что в случае обмана работодателей или проблем с соцвыплатами, Росреестр займется расследованием и помощью.