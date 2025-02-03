Простая морковь может убить

В зимний период на столах из овощей чаще всего появляются корнеплоды. Один из самых популярных — морковь. Этот продукт богат бета-каротином, витаминами и минералами, а также клетчаткой. Постоянное внесение моркови в свой рацион укрепляет зубы и десны — поедание корнеплода повышает слюноотделение, помогает бороться с бактериями, развивающими кариес.