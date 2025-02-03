Простая морковь может убить

Posted 3 февраля, 16:41
Published 3 февраля, 16:41
Modified 3 февраля, 18:47
Updated 3 февраля, 18:47
В зимний период на столах из овощей чаще всего появляются корнеплоды. Один из самых популярных — морковь. Этот продукт богат бета-каротином, витаминами и минералами, а также клетчаткой. Постоянное внесение моркови в свой рацион укрепляет зубы и десны — поедание корнеплода повышает слюноотделение, помогает бороться с бактериями, развивающими кариес.
Однако некоторым категориям людей стоит быть осторожнее. В овоще содержатся оксалаты, которые могут быть проблематичными для людей с заболеваниями почек — ладони и ступни в таком случае пожелтеют, сигнализируя об опасности.
Также корнеплод может нести смертельную опасность для диабетиков. Хотя морковь имеет низкий гликемический индекс, большое количество овоща в рационе может сильно повысить уровень сахара в крови. Поэтому диабетикам стоит контролировать порции.