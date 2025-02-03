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Posted 3 февраля, 16:41

Published 3 февраля, 16:41

Modified 3 февраля, 18:47

Updated 3 февраля, 18:47

Роспотребнадзор Башкирии рассказал об опасности переедания моркови

Простая морковь может убить

3 февраля 2025, 16:41
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор Башкирии рассказал об опасности переедания моркови

Морковь — один из главных продуктов зимнего рациона: какую опасность таит в себе оранжевый корнеплод, рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии в понедельник, 3 февраля.

В зимний период на столах из овощей чаще всего появляются корнеплоды. Один из самых популярных — морковь. Этот продукт богат бета-каротином, витаминами и минералами, а также клетчаткой. Постоянное внесение моркови в свой рацион укрепляет зубы и десны — поедание корнеплода повышает слюноотделение, помогает бороться с бактериями, развивающими кариес.

Однако некоторым категориям людей стоит быть осторожнее. В овоще содержатся оксалаты, которые могут быть проблематичными для людей с заболеваниями почек — ладони и ступни в таком случае пожелтеют, сигнализируя об опасности.

Также корнеплод может нести смертельную опасность для диабетиков. Хотя морковь имеет низкий гликемический индекс, большое количество овоща в рационе может сильно повысить уровень сахара в крови. Поэтому диабетикам стоит контролировать порции.

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