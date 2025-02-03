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Posted 3 февраля, 05:38

Published 3 февраля, 05:38

Modified 3 февраля, 05:38

Updated 3 февраля, 05:38

Полный отврат и куча пьяни — лучшие локации Уфы

Полный отврат и куча пьяни — лучшие локации Уфы

3 февраля 2025, 05:38
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики выяснили самые популярные для отдыха места в Уфе по итогам спроса у пользователей, сообщает в понедельник, 3 февраля, «Яндекс».

Эксперты составили топ-5 локаций для отдыха в Уфе на основе интереса к ним у пользователей. Ранее аналогичный рейтинг по итогам 2024 года представили в сфере общественного питания.

В список самых популярных локаций столицы Башкирии попали как новые места для отдыха, так и уже знакомые жителям Уфы и гостям города. Перечислим их и дополним отзывами пользователей «Яндекса».

Дворец борьбы — 574 оценки и средний балл 5

— Это сооружение «не для людей», не стоит вложенных в него денег. Большое, но никому не нужное. В городе полно других, более важных проблем, чем строительство «дворцов» — общественный транспорт, медицина, больные дети, пенсии, дороги, пробки, мосты, — считает знаток города 25 уровня.

Молодежный караоке-бар «Контакт» — 145 оценок и средний балл 4,3

— Клиентоориентированность 0. Мохито вообще не алкогольный, не понравился, в ответ говорят, что это норм для них))) просто водичка с лаймом. Сама работаю в общепите и такого ответа от персонала не слышала никогда… не предложили ничего. ни поменять, ни убрать из счета, — рассказала Алина.

Банный комплекс «Новомостовые Бани» — 205 оценок и средний балл 4,7

— Пришли погреться, здание, парная очень даже ничего! Кухня шляпа полная! Люля кислые как яблоки, сказали об этом, реакции ноль! Поменяете повара, зовите! Пока больше не приду… — резюмирует Герман.

Семейный центр развлечений Mango Boom — 587 оценок и средний балл 5

— Хотели отметить день рождения ребенка в данном месте, оплатили пакет за 25000 рублей. По приходу выяснилось, что наше время уже занято и нам не могут провести праздник. Гости уже были в сборе, день был испорчен, вопрос администратор Маргарита решать отказалась, сказав что это вина другого менеджера, который больше не отвечает на звонки. Деньги вернуть отказались. Не рекомендую данное место, — делится опытом Эльвира.

Пляж на озере Тёплом — 78 отзывов

— Полный отврат, туалетов нет, куча пьяни, контроля нет, только бедные спасатели что-то пытаются, но некоторые пытаются права качать, — сокрушается Альберт.
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