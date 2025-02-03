Отец народов родился в Башкирии

Негласный конкурс креатива при выборе имен для младенцев продолжается в Башкирии. Так, с начала 2025 года в регионе на свет появились десять девочек и мальчиков с редкими именами. В январе молодые родители выбрали для своих дочерей имена Роксолана, Салима, Богдана, Амилина и Дияна. Есть уникальные записи и в метриках мальчиков. В Башкирии с начала года родились Рауль, Аят, Салават, Суан Ву и Абрам. Все эти имена являются крайне редко употребляемыми в регионе и не характерными для Башкортостана.