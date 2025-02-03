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Posted 3 февраля, 11:23

Published 3 февраля, 11:23

Modified 3 февраля, 11:25

Updated 3 февраля, 11:25

Абрам и Роксолана родились в Башкортостане

Отец народов родился в Башкирии

3 февраля 2025, 11:23
Фото: 1MI.

Абрам и Роксолана родились в Башкортостане

Редкие имена новорожденных мальчиков и девочек представил портал ЗАГСа в понедельник, 3 февраля.

Негласный конкурс креатива при выборе имен для младенцев продолжается в Башкирии. Так, с начала 2025 года в регионе на свет появились десять девочек и мальчиков с редкими именами. В январе молодые родители выбрали для своих дочерей имена Роксолана, Салима, Богдана, Амилина и Дияна. Есть уникальные записи и в метриках мальчиков. В Башкирии с начала года родились Рауль, Аят, Салават, Суан Ву и Абрам. Все эти имена являются крайне редко употребляемыми в регионе и не характерными для Башкортостана.

Абрам — имя древнееврейского происхождения, усечённая форма имени Авраам. Переводится как «отец народов».

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