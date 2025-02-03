Они вас не полюбят — кошки, с которыми непросто ужиться

Кошки — это не просто домашние животные. Для многих они становятся членами семьи, требующими внимания, заботы и любви. Однако не все породы одинаково легко вписываются в повседневную жизнь. Некоторые питомцы, несмотря на свою красоту и обаяние, обладают особенностями, которые могут усложнить совместное существование. Например, требовательность к активности или склонность к проблемам со здоровьем. Вот несколько пород, которые, по мнению специалистов, требуют особого подхода.