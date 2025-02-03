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Posted 3 февраля, 13:03

Published 3 февраля, 13:03

Modified 3 февраля, 13:06

Updated 3 февраля, 13:06

Обман с ценами на бензин вскрыли в Уфе

«Обдирают народ!»: обман с ценами на бензин вскрыли в Уфе

3 февраля 2025, 13:03
Фото: 1MI.

Обман с ценами на бензин вскрыли в Уфе

Бензин вырос в цене в Уфе, но не настолько, насколько пишут — полемика с опровержениями взбудоражила соцсети в понедельник, 3 февраля.

Житель Уфы Павел М. усомнился в правдивости информации в крупном городском паблике в соцсети «ВКонтакте» о том, что бензин марки ATUM 95 за неделю подорожал на 70 копеек на заправках столицы Башкирии. В подтверждение своим сомнениям он опубликовал скрин своего заказа, где цена за литр бензина действительно ниже, чем была указана в изначальном посте. По словам мужчины, подорожание всё же произошло, но на 30 копеек за литр.

— Специально паблик врёт, чтобы неграмотную часть населения больше злить! — прокомментировал пост Павла М. комментатор с ником Очень Опытный.

При этом большинство комментаторов не стали обращать внимание на замечание автора опровержения и выразили крайнее неодобрение росту цен.

— Обдирают народ! , — пишет Марат И.
— Это вообще-то террор населения, получается, — считает Рустем А.
Цены на бензин в Уфе выросли на 23%
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Ранее Mkset сообщал, что Башстат отчитался о динамике цен на продукты в регионе за последнюю неделю января 2025 года.

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