«Обдирают народ!»: обман с ценами на бензин вскрыли в Уфе

Posted 3 февраля, 13:03
Published 3 февраля, 13:03
Modified 3 февраля, 13:06
Updated 3 февраля, 13:06
Житель Уфы Павел М. усомнился в правдивости информации в крупном городском паблике в соцсети «ВКонтакте» о том, что бензин марки ATUM 95 за неделю подорожал на 70 копеек на заправках столицы Башкирии. В подтверждение своим сомнениям он опубликовал скрин своего заказа, где цена за литр бензина действительно ниже, чем была указана в изначальном посте. По словам мужчины, подорожание всё же произошло, но на 30 копеек за литр.
— Специально паблик врёт, чтобы неграмотную часть населения больше злить! — прокомментировал пост Павла М. комментатор с ником Очень Опытный.
При этом большинство комментаторов не стали обращать внимание на замечание автора опровержения и выразили крайнее неодобрение росту цен.
— Обдирают народ! , — пишет Марат И.
— Это вообще-то террор населения, получается, — считает Рустем А.
Ранее Mkset сообщал, что Башстат отчитался о динамике цен на продукты в регионе за последнюю неделю января 2025 года.