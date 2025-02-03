«Обдирают народ!»: обман с ценами на бензин вскрыли в Уфе

Житель Уфы Павел М. усомнился в правдивости информации в крупном городском паблике в соцсети «ВКонтакте» о том, что бензин марки ATUM 95 за неделю подорожал на 70 копеек на заправках столицы Башкирии. В подтверждение своим сомнениям он опубликовал скрин своего заказа, где цена за литр бензина действительно ниже, чем была указана в изначальном посте. По словам мужчины, подорожание всё же произошло, но на 30 копеек за литр.