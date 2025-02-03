Неприятный запах из посудомойки — как легко вернуть свежесть?

Даже при регулярном использовании в посудомоечной машине скапливаются остатки пищи, жир и известковый налёт. Эти загрязнения снижают её эффективность, а иногда могут приводить к поломке. Для поддержания устройства в рабочем состоянии рекомендуется проводить очистку хотя бы раз в месяц. Для этого можно использовать как специализированные химические средства, так и доступные домашние способы.