Неприятный запах из посудомойки — как легко вернуть свежесть?

Posted 3 февраля, 13:54
Published 3 февраля, 13:54
Modified 3 февраля, 13:56
Updated 3 февраля, 13:56
Даже при регулярном использовании в посудомоечной машине скапливаются остатки пищи, жир и известковый налёт. Эти загрязнения снижают её эффективность, а иногда могут приводить к поломке. Для поддержания устройства в рабочем состоянии рекомендуется проводить очистку хотя бы раз в месяц. Для этого можно использовать как специализированные химические средства, так и доступные домашние способы.
Для эксперимента были выбраны три подхода:
Каждое из них протестировано на одной и той же посудомоечной машине с сильными загрязнениями после длительных праздничных загрузок.
Clean Fish позиционируется как недорогое средство для удаления жира, грязи и налёта. Оно содержит лимонную кислоту, неионогенные ПАВ и ароматизаторы. Стоимость средства — около 250 руб. за 250 мл. Применение простое: средство устанавливается вверх дном в машину и запускается программа при температуре от 65 °C. Однако результаты оказались противоречивыми:
— Clean Fish можно использовать для освежения, но для глубокой очистки лучше выбрать более мощное средство, — Кирилл, автор канала «Двойная порция полезных советов».
Это средство считается одним из лидеров на рынке. Его состав включает более высокую концентрацию кислот, что делает его эффективным против стойких загрязнений. Протестировав Finish, можно отметить:
Стоимость Finish — около 500 руб. за 250 мл. Цена выше, чем у Clean Fish, но эффективность полностью оправдывает затраты. Средство доступно во многих магазинах бытовой химии и онлайн.
Этот способ популярен благодаря своей доступности. По советам Надежды, автора канала «Бабушка Надя советует» для очистки нужно:
Результат приятно удивил: фильтры стали заметно чище, налёт практически исчез, а неприятные запахи пропали. Однако важно помнить, что уксус при частом применении может со временем повредить резиновые уплотнители. Такой метод подойдёт для бюджетной и периодической очистки, особенно если под рукой нет специализированных средств.
Вот несколько простых рекомендаций, чтобы ваша посудомоечная машина оставалась чистой и без неприятных запахов:
Следуя этим простым рекомендациям, ваша посудомойка будет работать эффективно и без неприятных запахов!
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