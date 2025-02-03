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Posted 3 февраля, 13:54

Published 3 февраля, 13:54

Modified 3 февраля, 13:56

Updated 3 февраля, 13:56

Неприятный запах из посудомойки — как легко вернуть свежесть?

Неприятный запах из посудомойки — как легко вернуть свежесть?

3 февраля 2025, 13:54
Фото: Изображение Midjourney. Неприятный запах из посудомойки — как легко вернуть свежесть?
Уход за посудомоечной машиной — важный аспект её эксплуатации. От своевременного удаления жира, налёта и загрязнений зависит не только долговечность техники, но и качество мытья посуды. На рынке представлено множество средств для этих целей, но не все из них действительно эффективны.

Даже при регулярном использовании в посудомоечной машине скапливаются остатки пищи, жир и известковый налёт. Эти загрязнения снижают её эффективность, а иногда могут приводить к поломке. Для поддержания устройства в рабочем состоянии рекомендуется проводить очистку хотя бы раз в месяц. Для этого можно использовать как специализированные химические средства, так и доступные домашние способы.

Тестируем разные средства

Для эксперимента были выбраны три подхода:

  1. Средство Clean Fish «Морская свежесть».
  2. Популярный очиститель Finish Dishwasher Cleaner.
  3. Домашний метод с использованием уксуса и соды.

Каждое из них протестировано на одной и той же посудомоечной машине с сильными загрязнениями после длительных праздничных загрузок.

Clean Fish «Морская свежесть»

Clean Fish позиционируется как недорогое средство для удаления жира, грязи и налёта. Оно содержит лимонную кислоту, неионогенные ПАВ и ароматизаторы. Стоимость средства — около 250 руб. за 250 мл. Применение простое: средство устанавливается вверх дном в машину и запускается программа при температуре от 65 °C. Однако результаты оказались противоречивыми:

  • Лимонный аромат действительно ощутим и освежает внутреннюю камеру.
  • Значительного удаления жира и налёта не произошло.
  • Этикетка от бутылочки осела на фильтре, что создало дополнительные неудобства.
— Clean Fish можно использовать для освежения, но для глубокой очистки лучше выбрать более мощное средство, — Кирилл, автор канала «Двойная порция полезных советов».
Clean Fish «Морская свежесть»
Clean Fish «Морская свежесть». Фото: канал «Двойная порция полезных советов»

Finish Dishwasher Cleaner

Это средство считается одним из лидеров на рынке. Его состав включает более высокую концентрацию кислот, что делает его эффективным против стойких загрязнений. Протестировав Finish, можно отметить:

  • Полное удаление налёта на стенках и фильтре.
  • Отсутствие следов жира после завершения цикла.
  • Приятный, но не слишком навязчивый запах.

Стоимость Finish — около 500 руб. за 250 мл. Цена выше, чем у Clean Fish, но эффективность полностью оправдывает затраты. Средство доступно во многих магазинах бытовой химии и онлайн.

Домашний метод: уксус и сода

Этот способ популярен благодаря своей доступности. По советам Надежды, автора канала «Бабушка Надя советует» для очистки нужно:

  1. Залить стакан уксуса (стоимость — около 50 руб. за литр) в нижнюю часть машины.
  2. Посыпать фильтры содой (около 30 руб. за 500 г).
  3. Запустить цикл при высокой температуре.

Результат приятно удивил: фильтры стали заметно чище, налёт практически исчез, а неприятные запахи пропали. Однако важно помнить, что уксус при частом применении может со временем повредить резиновые уплотнители. Такой метод подойдёт для бюджетной и периодической очистки, особенно если под рукой нет специализированных средств.

Рекомендации

Вот несколько простых рекомендаций, чтобы ваша посудомоечная машина оставалась чистой и без неприятных запахов:

  1. Регулярно чистите фильтры. Они накапливают остатки пищи и грязь, что может привести к запахам. Вынимайте и промывайте фильтры хотя бы раз в месяц.
  2. Проверьте и чистите форсунки распылителя. Со временем они могут забиваться остатками пищи или жира. Протрите их мягкой щеточкой или промойте под теплой водой.
  3. Используйте специальные средства для чистки посудомоечных машин. Они помогают удалить известковый налет и жир, не повреждая детали. Подойдет даже обычная лимонная кислота, которую можно добавить в пустую машину и запустить цикл стирки.
  4. Не перегружайте машину. Это поможет избежать попадания частиц пищи в труднодоступные места, где они могут скапливаться и создавать неприятные запахи.
  5. Высушивайте машину после использования. Оставляйте дверцу немного приоткрытой, чтобы избежать накопления влаги внутри, что может привести к образованию плесени и неприятных запахов.
  6. Регулярно удаляйте остатки пищи с посуды. Перед загрузкой в машину обязательно очищайте тарелки от крупных остатков еды. Это поможет предотвратить засорение фильтров и распылителей.
  7. Используйте уксус для устранения запахов. Периодически заливайте немного уксуса в отсек для ополаскивателя. Это не только помогает бороться с запахами, но и способствует удалению минеральных отложений.
  8. Обратите внимание на уплотнители дверцы. Они могут собирать грязь и влагу, поэтому регулярно очищайте их с помощью мягкой ткани и моющего средства.

Следуя этим простым рекомендациям, ваша посудомойка будет работать эффективно и без неприятных запахов!

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