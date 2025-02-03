Необычные сорта томатов за прошедший год — обзор, характеристики, советы

Весна — время подготовки к новому садовому сезону. Если вы уже начали изучать каталоги семян и прилавки садовых магазинов, предлагаем познакомиться с новыми и необычными сортами и гибридами томатов, которые покорили сердца садоводов в 2024 году. Эти сорта отличаются не только внешним видом, но и вкусовыми качествами, устойчивостью к заболеваниям и высокой урожайностью.