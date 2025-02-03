Мазут в Черном море испортил планы уфимцев

Так, 19% работающих уфимцев планировали посетить Черноморское побережье России в 2025 году. Но 14% респондентов заявили, что экологическая катастрофа заставила их усомниться в том, что поездка состоится. Только 5% опрошенных не изменили своего решения и всё равно отправятся к Чёрному морю, так как там есть бесплатная локация для размещения («Поеду к родителям»).