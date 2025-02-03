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Posted 3 февраля, 08:07

Published 3 февраля, 08:07

Modified 3 февраля, 08:07

Updated 3 февраля, 08:07

Мазут в Черном море испортил планы уфимцев

Мазут в Черном море испортил планы уфимцев

3 февраля 2025, 08:07
Фото: 1MI.
Часть планирующих отпуск летом 2025 года работающих уфимцев вынуждена поменять локацию для отдыха из-за экологической катастрофы на популярных курортах юга России, сообщает в понедельник, 3 февраля, SuperJob.
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Из-за экологической катастрофы в Чёрном море 14% работающих жителей Уфы, которые планировали провести отпуск на побережье, пересмотрели свои планы. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведённого с 27 по 30 января 2025 года.

Так, 19% работающих уфимцев планировали посетить Черноморское побережье России в 2025 году. Но 14% респондентов заявили, что экологическая катастрофа заставила их усомниться в том, что поездка состоится. Только 5% опрошенных не изменили своего решения и всё равно отправятся к Чёрному морю, так как там есть бесплатная локация для размещения («Поеду к родителям»).

Чаще всего поездку на Чёрное море в 2025 году планировали мужчины (24% против 14% женщин). Черноморское побережье популярно среди жителей Уфы в возрасте от 35 до 45 лет. Черное море чаще выбирают для семейного отдыха: 25% против 12% бездетных.

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Институт водных проблем РАН считает, что разлив мазута с потерпевших крушение в Чёрном море танкеров может негативно повлиять на курортный сезон. Напомним, ранее Mkset рассказывал, где безопасно отдохнуть летом 2025 года после разлива мазута в Черном море.

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