Лето в Башкирии окажется ужасным

Аномально теплая зима с отсутствием трескучих морозов может неприятно аукнуться жителям Башкирии уже летом 2025 года. Как прогнозируют ученые, ласковые январь и февраль рискуют стать причиной массового нашествия саранчи в регионы России. Всего в перечне — 21 субъект Российской Федерации. Саранча должна не обойти своим визитом и Башкирию. Ученые ждут, что полчища насекомых, крайне опасных для сельского хозяйства, разрастутся в полтора раза, если сравнивать их с активностью саранчи летом 2024 года.