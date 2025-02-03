Лето в Башкирии окажется ужасным

Posted 3 февраля, 08:03
Published 3 февраля, 08:03
Modified 3 февраля, 08:05
Updated 3 февраля, 08:05
Аномально теплая зима с отсутствием трескучих морозов может неприятно аукнуться жителям Башкирии уже летом 2025 года. Как прогнозируют ученые, ласковые январь и февраль рискуют стать причиной массового нашествия саранчи в регионы России. Всего в перечне — 21 субъект Российской Федерации. Саранча должна не обойти своим визитом и Башкирию. Ученые ждут, что полчища насекомых, крайне опасных для сельского хозяйства, разрастутся в полтора раза, если сравнивать их с активностью саранчи летом 2024 года.
Нашествие саранчи может быть губительным для экономики регионов, ориентирующихся на сельское хозяйство. Погибший от саранчи урожай скажется на стоимости овощей и фруктов и привести к их подорожанию в розничных магазинах. Кроме того, саранча может уничтожить и зерновые.
Саранча — это многочисленный отряд насекомых, который включает более 12 тысяч видов. Наибольшую опасность для сельского хозяйства представляют стадные виды саранчи, которые способны совершать перелёты на большие расстояния и уничтожать растительность на своём пути.
Саранча питается растительной пищей, в основном злаковыми культурами, такими как пшеница, кукуруза, ячмень, рожь и другие. Личинки и взрослые особи способны поедать растения целиком или частично, оставляя только стебли. Они могут нанести значительный ущерб урожаю, особенно если нашествие саранчи происходит в период активного роста сельскохозяйственных культур.
Борьба с саранчой включает комплекс мероприятий, таких как агротехнические приёмы (глубокая вспашка, посев многолетних трав, уничтожение сорняков), биологические методы (использование энтомофагов, хищных насекомых, птиц и животных), химические методы (применение инсектицидов).
Важно проводить регулярные обследования полей и своевременно принимать меры по борьбе с саранчой, чтобы минимизировать ущерб, наносимый сельскому хозяйству.