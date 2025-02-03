Лечить рак чаем будут в Уфе

Posted 3 февраля, 14:33
Published 3 февраля, 14:33
Modified 3 февраля, 19:02
Updated 3 февраля, 19:02
Благотворительное чаепитие пройдёт в кофейне «Юнион». Организаторы обещают приятную компанию и вкусные напитки, а также познавательную лекцию на тему «Как поддержать человека с онкозаболеванием» (регистрация на лекцию).
Все средства, которые будут выручены в ходе мероприятия, направят в фонд для помощи больным раком.
Где: Кофейня «Юнион» (Пушкина, 86, -1 этаж);
Когда: Чаепитие: весь день; Лекция фонда «Потерь нет»: 18:00.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии стала наблюдаться положительная динамика в области раннего обнаружения онкозаболеваний.