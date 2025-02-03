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Posted 3 февраля, 14:33

Published 3 февраля, 14:33

Modified 3 февраля, 19:02

Updated 3 февраля, 19:02

Благотворительное чаепитие в День борьбы с раком пройдёт в Уфе

Лечить рак чаем будут в Уфе

3 февраля 2025, 14:33
Фото: 1MI.

Благотворительное чаепитие в День борьбы с раком пройдёт в Уфе

Акция в поддержку людей с онкологическими заболеваниями пройдёт в столице Башкирии во вторник, 4 февраля.

Благотворительное чаепитие пройдёт в кофейне «Юнион». Организаторы обещают приятную компанию и вкусные напитки, а также познавательную лекцию на тему «Как поддержать человека с онкозаболеванием» (регистрация на лекцию).

Все средства, которые будут выручены в ходе мероприятия, направят в фонд для помощи больным раком.

Где: Кофейня «Юнион» (Пушкина, 86, -1 этаж);
Когда: Чаепитие: весь день; Лекция фонда «Потерь нет»: 18:00.
В Башкирии стали чаще выявлять онкологию
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии стала наблюдаться положительная динамика в области раннего обнаружения онкозаболеваний.

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