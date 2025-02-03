Кредиторская задолженность медорганизаций ОМС за год сократилась почти на 5 млрд

Posted 3 февраля, 10:13
Published 3 февраля, 10:13
Modified 3 февраля, 10:15
Updated 3 февраля, 10:15
На 1 января текущего года она составила 12,3 миллиарда рублей.
Данный показатель был достигнут благодаря усиленному контролю ФОМС за финансовыми расходами медицинских учреждений, отметила она, пишут РИА Новости.
По словам Соколовой, фонд не испытывает проблем с финансированием и располагает ресурсами для предотвращения возникновения просроченной кредиторской задолженности, причем их объем ежегодно растет. ФОМС ежемесячно собирает информацию и отслеживает все отклонения. Число регионов, имеющих задолженность, уменьшилось с 49 до 39, в 21 регионе удалось сократить задолженность, а в 14 регионах она полностью погашена. Однако есть и такие регионы, которые не только не снижают свои долги, но и продолжают их наращивать.
Главные причины увеличения и сохранения кредиторской задолженности заключаются в недостаточной организации и планировании работы медицинских учреждений. Долги формируются у тех организаций, которые не могут выполнить доведенные объемы медицинской помощи. В связи с этим ФОМС вместе с региональными органами управления здравоохранением и территориальными фондами ОМС продолжит проводить анализ ситуации и принимать меры для погашения задолженности.
Бюджетные расходы ФОМС на 2025 год запланированы в объеме 4,5 триллиона рублей. При этом более 80% из них приходится на субвенции. В 2025 году на реализацию базовой программы ОМС в регионы будет направлена субвенция в размере 3,6 триллиона рублей, это наибольший прирост за год — на 16,7%. За три года субвенция вырастет на 1,1 триллиона рублей, что составляет почти 35%.