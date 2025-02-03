Кредиторская задолженность медорганизаций ОМС за год сократилась почти на 5 млрд

По словам Соколовой, фонд не испытывает проблем с финансированием и располагает ресурсами для предотвращения возникновения просроченной кредиторской задолженности, причем их объем ежегодно растет. ФОМС ежемесячно собирает информацию и отслеживает все отклонения. Число регионов, имеющих задолженность, уменьшилось с 49 до 39, в 21 регионе удалось сократить задолженность, а в 14 регионах она полностью погашена. Однако есть и такие регионы, которые не только не снижают свои долги, но и продолжают их наращивать.