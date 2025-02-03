Полиция и мошенники схлестнулись в уфимском кафе

Posted 3 февраля, 09:30
Published 3 февраля, 09:30
Modified 3 февраля, 09:46
Updated 3 февраля, 09:46
Администратор кафе заметила, как повар заведения полностью погрузилась в звонок с анонимным собеседником — якобы представителем портала «Госуслуг». Мошенники так затуманили разум женщины, что та не обращала внимания ни на работу, ни на коллег.
Сотрудники вызвали полицию. Оперативникам чуть ли не силой пришлось отнимать телефон у жертвы. Женщина разговаривала с мошенниками по видеосвязи, держа ₽100`000 в руках, которые должна была перевести по указанному собеседником счету. Мошенники, увидев прибывших правоохранителей, пытались доказать, что они фейковые. Тем пришлось доказывать обратное.
Однако полицейским все же удалось помочь жертве. Женщина начала приходить в себя только после того, как завершился вызов. Правоохранители объяснили женщине, что доверять анонимным собеседникам, а тем более переводить им деньги, категорически запрещено.
Ранее Mkset сообщил, что мошенники установили новый «рекорд» — более ₽30 млн украли в Башкирии за сутки.