Каскадёрша распинала автомобили в Уфе

Posted 3 февраля, 11:04
Published 3 февраля, 11:04
Modified 3 февраля, 11:06
Updated 3 февраля, 11:06
Даму в явно неадекватном состоянии заметили на перекрестке в Уфе. Девушка в темном плаще и с дамской сумочкой бросалась на проезжающие по дороге автомобили. Обладающая отличной растяжкой уфимка прыгала на легковой транспорт, била по кузову ногами, а если водители успевали увернуться от агрессивной дамочки — то вслед получали дамской сумочкой по багажнику.
Новоявленная каскадёрша за короткий срок успела запинать с десяток машин, а теперь рискует стать «звездой» интернета. Все ее трюки попали на записи городских камер наблюдения. А также — в протокол полиции. Даму с места съемки боевика забрал патруль, сообщает Telegram-канал «Видеообзор».
Напомним, ранее в Альшеевском районе иномарка переехала женщину, ставшую свидетельницей семейной ссоры.