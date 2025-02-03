Каскадёрша распинала автомобили в Уфе

Даму в явно неадекватном состоянии заметили на перекрестке в Уфе. Девушка в темном плаще и с дамской сумочкой бросалась на проезжающие по дороге автомобили. Обладающая отличной растяжкой уфимка прыгала на легковой транспорт, била по кузову ногами, а если водители успевали увернуться от агрессивной дамочки — то вслед получали дамской сумочкой по багажнику.