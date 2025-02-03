mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 11:04

Published 3 февраля, 11:04

Modified 3 февраля, 11:06

Updated 3 февраля, 11:06

Каскадёрша распинала автомобили в Уфе

Каскадёрша распинала автомобили в Уфе

3 февраля 2025, 11:04
Фото: mkset.ru.
Девушка внезапно ополчилась на автотранспорт посреди оживленного перекрестка — ее трюки прошли без травм, сообщает в понедельник, 3 февраля, Telegram-канал «Видеообзор».

Даму в явно неадекватном состоянии заметили на перекрестке в Уфе. Девушка в темном плаще и с дамской сумочкой бросалась на проезжающие по дороге автомобили. Обладающая отличной растяжкой уфимка прыгала на легковой транспорт, била по кузову ногами, а если водители успевали увернуться от агрессивной дамочки — то вслед получали дамской сумочкой по багажнику.

Новоявленная каскадёрша за короткий срок успела запинать с десяток машин, а теперь рискует стать «звездой» интернета. Все ее трюки попали на записи городских камер наблюдения. А также — в протокол полиции. Даму с места съемки боевика забрал патруль, сообщает Telegram-канал «Видеообзор».

Видео: Telegram-канал «Видеообзор».
Женщине переломали ребра во время ссоры
Узнать подробнее

Напомним, ранее в Альшеевском районе иномарка переехала женщину, ставшую свидетельницей семейной ссоры.

Читайте также:
Женщине переломали ребра во время ссорыМонтажник упал с лестницы и сломал черепРабочие получили почти ₽30 млн в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Полиция#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Telegram#Белорецк#Интернет#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Автомобили#Белебей#Мелеуз#Янаул#Камеры наблюдения#Трюки#Каскадёрша
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика