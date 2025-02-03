Ипотека в Уфе обвалилась — чего ждут эксперты

Так, в 2024 году банки выдали 1,3 млн ипотек — это чуть меньше, чем число долгосрочных кредитов, которые брали россияне в 2019 году. Занимать у финансовых организаций для покупки квартир в новостройках жители России стали реже на 31%, а для приобретения жилплощадей на «вторичке» и частных домов — сразу на 39%.