Ипотека в Уфе обвалилась — чего ждут эксперты

Posted 3 февраля, 14:55
Published 3 февраля, 14:55
Modified 3 февраля, 19:00
Updated 3 февраля, 19:00
Так, в 2024 году банки выдали 1,3 млн ипотек — это чуть меньше, чем число долгосрочных кредитов, которые брали россияне в 2019 году. Занимать у финансовых организаций для покупки квартир в новостройках жители России стали реже на 31%, а для приобретения жилплощадей на «вторичке» и частных домов — сразу на 39%.
Среди российских регионов от федерального тренда отошла лишь Ингушетия, где объёмы кредитования выросли по сравнению с 2023 годом. В остальных же субъектах РФ, в том числе в Уфе и Башкирии, показатель заметно упал. Выдача ипотек в разных регионах упала на значение от -9% до -61%.
Вместе с тем вырос объём «просрочки». К концу 2024 года общая сумма задолженности россиян по ипотекам составила ₽19,2 трлн, просроченные долги же составляют ₽94,9 млрд.
Эксперты сложившуюся картину назвали вполне ожидаемой. Таким спросом ипотека пользуется без программы льготного кредитования, которая прекратила действовать в 2024 году. В то время, когда послабления только начали действовать, ожидаемо возник огромный ажиотаж среди желающих взять ипотеку.
— Повторить рекорды прошлых лет в новой реальности уже не получится. Настороженность вызывает быстрый рост просроченной задолженности. Пока её доля от общего объёма далека от критических отметок, однако фиксируется чёткий восходящий тренд, — резюмировала эксперт «Циан» Елена Бобровская.