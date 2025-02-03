mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 14:55

Published 3 февраля, 14:55

Modified 3 февраля, 19:00

Updated 3 февраля, 19:00

Выдача ипотеки в Уфе снизилась до рекордных значений

Ипотека в Уфе обвалилась — чего ждут эксперты

3 февраля 2025, 14:55
Фото: mkset.ru.

Выдача ипотеки в Уфе снизилась до рекордных значений

Объёмы одобренных кредитов в России упали до уровня 2019 года, сообщили Mkset аналитики «Циан» в понедельник, 3 февраля.

Подобного не видели шесть лет

Так, в 2024 году банки выдали 1,3 млн ипотек — это чуть меньше, чем число долгосрочных кредитов, которые брали россияне в 2019 году. Занимать у финансовых организаций для покупки квартир в новостройках жители России стали реже на 31%, а для приобретения жилплощадей на «вторичке» и частных домов — сразу на 39%.

Среди российских регионов от федерального тренда отошла лишь Ингушетия, где объёмы кредитования выросли по сравнению с 2023 годом. В остальных же субъектах РФ, в том числе в Уфе и Башкирии, показатель заметно упал. Выдача ипотек в разных регионах упала на значение от -9% до -61%.

Вместе с тем вырос объём «просрочки». К концу 2024 года общая сумма задолженности россиян по ипотекам составила ₽19,2 трлн, просроченные долги же составляют ₽94,9 млрд.

Фото: 1MI

«Повторить уже не получится»

Эксперты сложившуюся картину назвали вполне ожидаемой. Таким спросом ипотека пользуется без программы льготного кредитования, которая прекратила действовать в 2024 году. В то время, когда послабления только начали действовать, ожидаемо возник огромный ажиотаж среди желающих взять ипотеку.

— Повторить рекорды прошлых лет в новой реальности уже не получится. Настороженность вызывает быстрый рост просроченной задолженности. Пока её доля от общего объёма далека от критических отметок, однако фиксируется чёткий восходящий тренд, — резюмировала эксперт «Циан» Елена Бобровская.
Уфа и Казань становятся резиновыми городами
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия обогнала Татарстан по строительным площадям.

Читайте также:
Башкирское село живет в ипотекуЖители Башкирии будут платить новые налогиСемейная ипотека не снизит цены на квартиры в Уфе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Аналитика#Башкортостан#Кредиты#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Недвижимость#Салават#Ипотека#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Эксперты#Жилищное кредитование#Циан#Просрочка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика