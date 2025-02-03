И даром этот яд не нужен: Роскачество проверили сыры на полках наших магазинов

Эксперты проекта Роскачества Антон Северин и Марина Боровкова провели анализ результатов исследования полутвёрдого сыра «Маасдам». Были ли выявлены в ходе лабораторных исследований, проведённых экспертами Роскачества, заменители молочного жира, кишечная палочка и иные вредоносные микроорганизмы? Какие составляющие должны содержаться в качественном сыре и как определить, что продукт с плесенью утратил свои свойства? Ответы на эти вопросы можно узнать в ролике ниже.