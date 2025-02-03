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Posted 3 февраля, 07:32

Published 3 февраля, 07:32

Modified 3 февраля, 07:32

Updated 3 февраля, 07:32

Роскачество оценило сыры

И даром этот яд не нужен: Роскачество проверили сыры на полках наших магазинов

3 февраля 2025, 07:32
Фото: mkset.ru.

Роскачество оценило сыры

Эксперты провели исследование популярных молочных продуктов, которые продают в России, сообщает «Роскачество» в понедельник, 3 февраля.

Эксперты проекта Роскачества Антон Северин и Марина Боровкова провели анализ результатов исследования полутвёрдого сыра «Маасдам». Были ли выявлены в ходе лабораторных исследований, проведённых экспертами Роскачества, заменители молочного жира, кишечная палочка и иные вредоносные микроорганизмы? Какие составляющие должны содержаться в качественном сыре и как определить, что продукт с плесенью утратил свои свойства? Ответы на эти вопросы можно узнать в ролике ниже.

Стоит отметить, что рейд по качеству сыра «Маасдам» организация проводила в конце 2024 года. Тогда исследования выявили лучших и худшие сыры на прилавках российских магазинов. По итогам экспертизы производители и продавцы получили нарекания от Роскачества. Поступила и обратная связь — многие пообещали исправиться.

Претензии по качеству сыры у экспертов возникли к следующим организациям и брендам:

  • «Ашан»
  • ОАО Верхнедвинский маслосырзавод
  • ООО «Невские сыры»
  • Excelsior (ООО «Семикаракорский СК»)
  • «Ферма Сытников».

Ранее Роскачество вынесло вердикт по популярным у покупателей колбасам.

Даже собака есть не станет: Роскачество забраковало популярные колбасы
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