И даром этот яд не нужен: Роскачество проверили сыры на полках наших магазинов

Posted 3 февраля, 07:32
Published 3 февраля, 07:32
Modified 3 февраля, 07:32
Updated 3 февраля, 07:32
Эксперты проекта Роскачества Антон Северин и Марина Боровкова провели анализ результатов исследования полутвёрдого сыра «Маасдам». Были ли выявлены в ходе лабораторных исследований, проведённых экспертами Роскачества, заменители молочного жира, кишечная палочка и иные вредоносные микроорганизмы? Какие составляющие должны содержаться в качественном сыре и как определить, что продукт с плесенью утратил свои свойства? Ответы на эти вопросы можно узнать в ролике ниже.
Стоит отметить, что рейд по качеству сыра «Маасдам» организация проводила в конце 2024 года. Тогда исследования выявили лучших и худшие сыры на прилавках российских магазинов. По итогам экспертизы производители и продавцы получили нарекания от Роскачества. Поступила и обратная связь — многие пообещали исправиться.
Претензии по качеству сыры у экспертов возникли к следующим организациям и брендам: