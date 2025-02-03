Хабиров рассказал о задаче Путина

Сама задача от президента России Владимира Путина для Башкирии — не новинка. Кремль потребовал от регионов усиления работы в плане обеспечения бойцов специальной военной операции кадровым потенциалом в 2025 году. Республика Башкортостан и так до указки из Кремля начала работать по этому фронту. Как известно, 2025 год объявлен в Башкирии Годом поддержки бойцов СВО. Так что общие контуры исполнения наказа Москвы в регионе уже есть — осталось наполнить их реальными действиями.