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Posted 3 февраля, 08:56

Published 3 февраля, 08:56

Modified 3 февраля, 08:59

Updated 3 февраля, 08:59

Бойцы СВО станут элитой Башкирии

Хабиров рассказал о задаче Путина

3 февраля 2025, 08:56
Фото: www.kremlin.ru.

Бойцы СВО станут элитой Башкирии

Глава региона Радий Хабиров рассказал в понедельник, 3 февраля, о поставленной перед Башкортостаном задаче на год.

Сама задача от президента России Владимира Путина для Башкирии — не новинка. Кремль потребовал от регионов усиления работы в плане обеспечения бойцов специальной военной операции кадровым потенциалом в 2025 году. Республика Башкортостан и так до указки из Кремля начала работать по этому фронту. Как известно, 2025 год объявлен в Башкирии Годом поддержки бойцов СВО. Так что общие контуры исполнения наказа Москвы в регионе уже есть — осталось наполнить их реальными действиями.

— Владимир Путин поставил перед нами задачу расширить на регионы федеральный проект «Время героев». Поручение Президента мы выполняем. Наша программа будет называться «Герои Башкортостана». В феврале объявим о ее старте — основные контуры уже готовы, остались последние штрихи, — отметил в своей публикации в Telegram глава Башкирии Радий Хабиров.

Суть программы «Герои Башкортостана» состоит в том, чтобы сделать бывших бойцов СВО новой управленческой элитой региона. Конечно, не повально и огульно, а в соответствии с компетенциями и талантами прошедших спецоперацию.

Хабиров объявил Год поддержки бойцов СВО
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