Хабиров рассказал о задаче Путина

Posted 3 февраля, 08:56
Published 3 февраля, 08:56
Modified 3 февраля, 08:59
Updated 3 февраля, 08:59
Сама задача от президента России Владимира Путина для Башкирии — не новинка. Кремль потребовал от регионов усиления работы в плане обеспечения бойцов специальной военной операции кадровым потенциалом в 2025 году. Республика Башкортостан и так до указки из Кремля начала работать по этому фронту. Как известно, 2025 год объявлен в Башкирии Годом поддержки бойцов СВО. Так что общие контуры исполнения наказа Москвы в регионе уже есть — осталось наполнить их реальными действиями.
— Владимир Путин поставил перед нами задачу расширить на регионы федеральный проект «Время героев». Поручение Президента мы выполняем. Наша программа будет называться «Герои Башкортостана». В феврале объявим о ее старте — основные контуры уже готовы, остались последние штрихи, — отметил в своей публикации в Telegram глава Башкирии Радий Хабиров.
Суть программы «Герои Башкортостана» состоит в том, чтобы сделать бывших бойцов СВО новой управленческой элитой региона. Конечно, не повально и огульно, а в соответствии с компетенциями и талантами прошедших спецоперацию.