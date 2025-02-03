Электричку до Челябинской области запустят в Уфе

Уже знакомая уфимцам и жителям Башкирии электричка получит новый маршрут. Он свяжет уфимский район Дёма с самой границей Челябинской области. «Залезть» на территорию соседнего региона электротранспорт не может, так как юридически он пригородный и должен работать только внутри Башкирии. Планируется, что с 30 марта электричка №6424/6423 Дема — Усть-Катав будет ездить до Мурсалимкино. Этот населенный пункт находится на границе Башкирии и Челябинской области.