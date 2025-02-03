Электричку до Челябинской области запустят в Уфе

Posted 3 февраля, 08:31
Published 3 февраля, 08:31
Modified 3 февраля, 09:01
Updated 3 февраля, 09:01
Уже знакомая уфимцам и жителям Башкирии электричка получит новый маршрут. Он свяжет уфимский район Дёма с самой границей Челябинской области. «Залезть» на территорию соседнего региона электротранспорт не может, так как юридически он пригородный и должен работать только внутри Башкирии. Планируется, что с 30 марта электричка №6424/6423 Дема — Усть-Катав будет ездить до Мурсалимкино. Этот населенный пункт находится на границе Башкирии и Челябинской области.
Новая-старая электричка из Уфы будет ходить до границы Башкирии по пятницам, выходным и праздничным дням. Первая проба обновленного маршрута начнется 30 марта: в 18:12 состав из четырех вагонов отправится из Дёмы. До Мурсалимкино электропоезд доедет примерно к 23:00. В обратном направлении электричка будет курсировать по утрам. Отправление состава из Мурсалимкино планируется на 05:13
В Минтрансе отмечают, что впервые городские электрички Уфы так глубоко уходят на восток Башкирии.
— Впервые будет обеспечена транспортная доступность пригородным железнодорожным сообщением до одного из наиболее отдаленных населенных пунктов Башкортостана — села Мурсалимкино в Салаватском районе, который находится на границе с Челябинской областью. Жители восточных районов республики смогут с комфортом совершать поездки до столицы Башкортостана, что особенно актуально в условиях горного рельефа местности, — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.