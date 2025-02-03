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Posted 3 февраля, 06:13

Published 3 февраля, 06:13

Modified 3 февраля, 06:13

Updated 3 февраля, 06:13

Уфимские врачи реабилитировали фастфуд

Бургеры включили в детское питание

3 февраля 2025, 06:13
Фото: mkset.ru.

Уфимские врачи реабилитировали фастфуд

Родителям школьников рекомендуют кормить детей домашним фастфудом, сообщает в понедельник, 3 февраля, Роспотребнадзор Башкирии.

В официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора появились рекомендации санитарных врачей, касающиеся питания для школьников. Эксперты советуют родителям отправлять детей в школу с едой. В числе привычных для школьного меню блюд оказались бургеры. Эксперты Роспотребнадзора Республики Башкортостан отмечают, что бургеры клеймят как вредное питание зря. На самом деле, если приготовить этот фастфуд с умом и без лишних жиров, то бургер — отличный вариант для питания растущего организма.

Напомним, ранее стали известны топ-5 ресторанов Уфы. Отзывы о предприятиях общепита доказывают, что популярность и качество сервиса — не всегда прямая пропорция.

Стейк за ₽25000 и вонючий зал — лучшие рестораны Уфы
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