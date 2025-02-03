Бургеры включили в детское питание

Posted 3 февраля, 06:13
Published 3 февраля, 06:13
Modified 3 февраля, 06:13
Updated 3 февраля, 06:13
В официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора появились рекомендации санитарных врачей, касающиеся питания для школьников. Эксперты советуют родителям отправлять детей в школу с едой. В числе привычных для школьного меню блюд оказались бургеры. Эксперты Роспотребнадзора Республики Башкортостан отмечают, что бургеры клеймят как вредное питание зря. На самом деле, если приготовить этот фастфуд с умом и без лишних жиров, то бургер — отличный вариант для питания растущего организма.
Напомним, ранее стали известны топ-5 ресторанов Уфы. Отзывы о предприятиях общепита доказывают, что популярность и качество сервиса — не всегда прямая пропорция.