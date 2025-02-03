Букет цветов на 14 февраля стоит ₽75`777 в Уфе

Ювелирное украшение. Это может быть красивое кольцо, серьги, браслет или цепочка с кулоном. Такой подарок подчеркнёт её красоту и станет напоминанием о ваших чувствах.

Парфюм. Если вы знаете, какой аромат она предпочитает, можно подарить ей новый парфюм. Это поможет ей почувствовать себя особенной и желанной. Старайтесь выбирать оригинальный парфюм: подделка-реплика разочарует получательницу подарка и испортит впечатление и настроение. Кроме того, может вызвать аллергическую реакцию у девушки.

Косметика. Набор качественной косметики или сертификат в косметический магазин также может быть приятным подарком. При этом стоит знать, какого производителя или сеть магазинов предпочитает ваша вторая половинка, чтобы палетка теней или набор кремов не остались пылиться на туалетном столике или не оказались в мусорном ведре.

Подарочный сертификат. Если вы не уверены, что ей понравится, можно подарить подарочный сертификат в магазин одежды, обуви или аксессуаров. Бренд магазина должен быть проверенным и не относится к масс-маркету.

Романтический ужин. Организуйте для неё романтический ужин при свечах в уютном ресторане или дома. Подготовьте её любимые блюда и создайте атмосферу любви и внимания. В этом помогут аромадиффузоры и лепестки роз.

Спа-процедуры. Подарите ей сертификат на посещение спа-салона, где она сможет расслабиться и насладиться процедурами для красоты и здоровья. Кроме того, можно преподнести абонемент на массаж в тематическом салоне.

Книга. Если она любит читать, подарите ей книгу любимого автора или новинку в жанре, который ей нравится. Можно рассмотреть вариант с премиум-подпиской на одну из онлайн-библиотек.

Билеты на концерт или спектакль. Если вы знаете, что она любит музыку или театр, подарите ей билеты на концерт любимого исполнителя или спектакль.

Фотоальбом. Соберите её любимые фотографии и создайте фотоальбом, который будет напоминать ей о самых ярких моментах вашей жизни вместе. Если есть достаточное количество совместных снимков, то можно заказать или смастерить самостоятельно фотокубик.