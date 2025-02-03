Безумно дорогая собака пропала в Уфе

Объявление о розыске пропавшей собаки породы бордер-колли рассылают по уфимскому сегменту Telegram. Ориентировка на дорогостоящего пса появилась даже в официальном чате администрации Уфы. Авторы объявления указывают, что черно-белый дружелюбный пёс пропал совсем недавно. В последний раз Арчи видели в Затоне, на улице Ахметова, возле остановки общественного транспорта «Пожарского». Сбежавшему псу всего 10 месяцев.