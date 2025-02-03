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Posted 3 февраля, 03:55

Published 3 февраля, 03:55

Modified 3 февраля, 03:55

Updated 3 февраля, 03:55

Безумно дорогая собака пропала в Уфе

Безумно дорогая собака пропала в Уфе

3 февраля 2025, 03:55
Фото: @bordura1.
За недешевого питомца готовы заплатить существенное вознаграждение, пишут авторы объявления о поиске питомца в понедельник, 3 февраля.

Объявление о розыске пропавшей собаки породы бордер-колли рассылают по уфимскому сегменту Telegram. Ориентировка на дорогостоящего пса появилась даже в официальном чате администрации Уфы. Авторы объявления указывают, что черно-белый дружелюбный пёс пропал совсем недавно. В последний раз Арчи видели в Затоне, на улице Ахметова, возле остановки общественного транспорта «Пожарского». Сбежавшему псу всего 10 месяцев.

За информацию про пропавшего пса, цена на ближайших родственников которого по породе в Уфе составляет порядка ₽100`000, обещают существенное вознаграждение, но конкретная сумма не указана.

Цена счастья: в Уфе щенок стоит больше сотки земли
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