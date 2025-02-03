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Posted 3 февраля, 11:41

Published 3 февраля, 11:41

Modified 3 февраля, 19:15

Updated 3 февраля, 19:15

Башкирия отправит на СВО сладкие танки

Башкирия отправит на СВО сладкие танки

3 февраля 2025, 11:41
Фото: 1MI.
Школьники Башкирии поздравят бойцов СВО с Днём защитника Отечества сделанными своими руками подарками, сообщил глава города Октябрьский в понедельник, 3 февраля.

Школьники из Октябрьского решили поднять настроение бойцам СВО в честь приближающегося Дня защитника Отечества. Четвероклассники из «второй» гимназии подготовили необычные сувениры — танки из конфет. Внутри мини-макета орудия — конфеты «Птичье молоко».

А ученики «четвертой» школы изготовили «браслеты выживания» — многофункциональный аксессуар, включающий в себя полезные компоненты: сигнальный свисток, компас, нож, фильтр для воды и прочее.

Фото: tg/Алексей Пальчинский

Активисты движения «Дари добро» анонсировали, что в этом году мастер-классы по плетению браслетов регулярно будут проводиться. А в преддверии 23 февраля в школах города будут проводиться мастер-классы по изготовлению открыток для солдат. Весточки с теплыми посланиями отправят на «ленточку».

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