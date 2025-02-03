Башкирия отправит на СВО сладкие танки

Posted 3 февраля, 11:41
Published 3 февраля, 11:41
Modified 3 февраля, 19:15
Updated 3 февраля, 19:15
Школьники из Октябрьского решили поднять настроение бойцам СВО в честь приближающегося Дня защитника Отечества. Четвероклассники из «второй» гимназии подготовили необычные сувениры — танки из конфет. Внутри мини-макета орудия — конфеты «Птичье молоко».
А ученики «четвертой» школы изготовили «браслеты выживания» — многофункциональный аксессуар, включающий в себя полезные компоненты: сигнальный свисток, компас, нож, фильтр для воды и прочее.
Активисты движения «Дари добро» анонсировали, что в этом году мастер-классы по плетению браслетов регулярно будут проводиться. А в преддверии 23 февраля в школах города будут проводиться мастер-классы по изготовлению открыток для солдат. Весточки с теплыми посланиями отправят на «ленточку».