Башкирия отправит на СВО сладкие танки

Активисты движения «Дари добро» анонсировали, что в этом году мастер-классы по плетению браслетов регулярно будут проводиться. А в преддверии 23 февраля в школах города будут проводиться мастер-классы по изготовлению открыток для солдат. Весточки с теплыми посланиями отправят на «ленточку».