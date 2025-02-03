Бабушка погибшего в школе мальчика достучалась до Бастрыкина

Posted 3 февраля, 12:07
Published 3 февраля, 12:07
Modified 3 февраля, 19:13
Updated 3 февраля, 19:13
Напомним, что драка школьников в образовательном учреждении в Октябрьском районе закончилась смертью 14-летнего подростка. Во время борьбы с 12-летним оппонентом мальчику стало плохо, в тот же день он скончался.
Бабушка погибшего мальчика обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину. Как утверждает женщина, к школе приехало две кареты скорой помощи, которые не были оборудованы должным образом. С самой помощью медики опоздали, что и привело к смерти мальчика.
Уголовное дело против работников школы и медучреждения было прекращено, с чем не согласна убитая горем бабушка. Глава Следкома потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и причинах его прекращения.