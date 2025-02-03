Бабушка погибшего в школе мальчика достучалась до Бастрыкина

Бабушка погибшего мальчика обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину. Как утверждает женщина, к школе приехало две кареты скорой помощи, которые не были оборудованы должным образом. С самой помощью медики опоздали, что и привело к смерти мальчика.