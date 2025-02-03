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Posted 3 февраля, 12:07

Published 3 февраля, 12:07

Modified 3 февраля, 19:13

Updated 3 февраля, 19:13

Бабушка погибшего в школе мальчика достучалась до Бастрыкина

Бабушка погибшего в школе мальчика достучалась до Бастрыкина

3 февраля 2025, 12:07
Фото: 1MI.
Проверкой дела о погибшем школьнике в Октябрьском займётся руководитель Следкома России Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве в понедельник, 3 февраля.

Напомним, что драка школьников в образовательном учреждении в Октябрьском районе закончилась смертью 14-летнего подростка. Во время борьбы с 12-летним оппонентом мальчику стало плохо, в тот же день он скончался.

Бабушка погибшего мальчика обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину. Как утверждает женщина, к школе приехало две кареты скорой помощи, которые не были оборудованы должным образом. С самой помощью медики опоздали, что и привело к смерти мальчика.

Уголовное дело против работников школы и медучреждения было прекращено, с чем не согласна убитая горем бабушка. Глава Следкома потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и причинах его прекращения.

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Ранее Mkset сообщил, что фирму признали ответственной за смерть работника в Стерлитамаке.

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