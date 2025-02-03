Бабушка подсказала, как вернуть нижнему белью белизну

Если старинные методы кажутся вам слишком сложными, на помощь придут современные средства. В магазинах доступны отбеливатели и пятновыводители с активным кислородом. Однако стоит помнить, что такие средства могут быть агрессивными для тонких тканей и кружева. Поэтому важно строго следовать инструкции на упаковке.