10 первых цветов весны, которые сделают ваш сад ярким и живым

Это те самые маленькие синие цветочки, которые расцветают с первым потеплением. Эти растения невероятно морозостойки, и не требуют особого ухода. Они идеально подходят для садоводов, которые хотят добавить весенний колорит в место, где другие растения не смогут выжить. Пролеска может вырастать как в лесах, так и на дачных участках. Среди множества видов можно выбрать такие, как пролеска двулистная или колокольчатая — они добавят яркости и цвета в любой уголок сада.