Зачем москвичи едут в Уфу

Posted 2 февраля, 05:14
Published 2 февраля, 05:14
Modified 2 февраля, 05:16
Updated 2 февраля, 05:16
Так, порядка 62,5% откликов на объявления с квартирами в долгосрочную аренду приходятся на уфимцев, остальные — на иностранцев и иногородцев. Самой большой «неуфимской» категорией, интересующейся сдающимися жилплощадями в Башкирии, стали москвичи (11,6%). Второе же место по заинтересованности делят казанцы и екатеринбуржцы (3,8%).
Самыми частыми причинами, по которым россияне выбирают переезд в другой город, являются трудоустройство (45,2%), местная культура и досуг (44,2%), а также особенности традиций региона (30,8%). По данным аналитиков, почти в 1,1 тыс. резюме жители Москвы указали, что готовы переехать в Уфу.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкортостан стал одним из самых популярных направлений внутренней трудовой миграции.