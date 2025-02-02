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Posted 2 февраля, 05:14

Published 2 февраля, 05:14

Modified 2 февраля, 05:16

Updated 2 февраля, 05:16

Москвичи активнее всех интересуются квартирами в Уфе

Зачем москвичи едут в Уфу

2 февраля 2025, 05:14
Фото: 1MI.

Москвичи активнее всех интересуются квартирами в Уфе

Каждая десятая съёмная квартира в столице Башкирии арендована жителями Москвы; Аналитики «Яндекса» выяснили, чем край мёда и курая так привлекает уроженцев белокаменной и поделился результатами с Mkset в воскресенье, 2 февраля.

Так, порядка 62,5% откликов на объявления с квартирами в долгосрочную аренду приходятся на уфимцев, остальные — на иностранцев и иногородцев. Самой большой «неуфимской» категорией, интересующейся сдающимися жилплощадями в Башкирии, стали москвичи (11,6%). Второе же место по заинтересованности делят казанцы и екатеринбуржцы (3,8%).

Самыми частыми причинами, по которым россияне выбирают переезд в другой город, являются трудоустройство (45,2%), местная культура и досуг (44,2%), а также особенности традиций региона (30,8%). По данным аналитиков, почти в 1,1 тыс. резюме жители Москвы указали, что готовы переехать в Уфу.

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Ранее Mkset сообщал о том, что Башкортостан стал одним из самых популярных направлений внутренней трудовой миграции.

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