Зачем москвичи едут в Уфу

Так, порядка 62,5% откликов на объявления с квартирами в долгосрочную аренду приходятся на уфимцев, остальные — на иностранцев и иногородцев. Самой большой «неуфимской» категорией, интересующейся сдающимися жилплощадями в Башкирии, стали москвичи (11,6%). Второе же место по заинтересованности делят казанцы и екатеринбуржцы (3,8%).