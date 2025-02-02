Вооружённый мужчина пугает уфимцев

Posted 2 февраля, 08:55
Published 2 февраля, 08:55
Modified 2 февраля, 08:57
Updated 2 февраля, 08:57
По словам жильцов дома, неизвестный мужчина стал названивать в квартиры многоэтажки. Попасть внутрь ему между тем так и не удалось, бдительные соседи не стали впускать незнакомца.
На короткой записи с «умного домофона» видно, как мужчина какое-то время зловеще глядит в камеру, после чего замахивается на камеру с ножом, тыкая в неё. За странным жестом неизвестный ретировался. Некоторые жильцы всерьёз случившеемся не восприняли, другие же уверены, что произошедшее было неким знаком, возможно, с угрожающим подтекстом.
Ранее Mkset публиковал видео «воздаяния кармы» на автолюбителя, не по правилам припарковавшего свою машину.