Вооружённый мужчина пугает уфимцев

На короткой записи с «умного домофона» видно, как мужчина какое-то время зловеще глядит в камеру, после чего замахивается на камеру с ножом, тыкая в неё. За странным жестом неизвестный ретировался. Некоторые жильцы всерьёз случившеемся не восприняли, другие же уверены, что произошедшее было неким знаком, возможно, с угрожающим подтекстом.