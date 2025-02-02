mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 08:55

Published 2 февраля, 08:55

Modified 2 февраля, 08:57

Updated 2 февраля, 08:57

Вооружённого мужчину заметили в Уфе

Вооружённый мужчина пугает уфимцев

2 февраля 2025, 08:55
Фото: Изображение Midjourney.

Вооружённого мужчину заметили в Уфе

Зловещий гость посетил один из дворов башкирской столицы, кадры публикуют Telegram-каналы в воскресенье, 2 февраля.

По словам жильцов дома, неизвестный мужчина стал названивать в квартиры многоэтажки. Попасть внутрь ему между тем так и не удалось, бдительные соседи не стали впускать незнакомца.

На короткой записи с «умного домофона» видно, как мужчина какое-то время зловеще глядит в камеру, после чего замахивается на камеру с ножом, тыкая в неё. За странным жестом неизвестный ретировался. Некоторые жильцы всерьёз случившеемся не восприняли, другие же уверены, что произошедшее было неким знаком, возможно, с угрожающим подтекстом.

Видео: Видеодозор / Telegram.
Зима наказала автохама в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал видео «воздаяния кармы» на автолюбителя, не по правилам припарковавшего свою машину.

Читайте также:
В Уфе неадекват повредил десять машинНовый год в Уфе наступил досрочноВ Башкирии водитель катал привязанных детей
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика