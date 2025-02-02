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Posted 2 февраля, 16:56

Published 2 февраля, 16:56

Modified 2 февраля, 19:52

Updated 2 февраля, 19:52

В Уфе без воды оставят пять районов

Уфе устроят коммунальный ад

2 февраля 2025, 16:56
Фото: 1MI.

В Уфе без воды оставят пять районов

«Уфаводоканал» опубликовал в воскресенье, 2 февраля, график отключений водоснабжения в столице Башкирии.

Калининский район

С 11:00 до 18:00, 5 февраля:

  • Ферина, 14, 16, 18;
  • Янаби, 57.

Дёмский район

С 11:00 до 19:00, 5 февраля:

  • Левитана, 14/5-7, 20, 22/2-4, 22А;
  • Павлика Морозова, 16;
  • Правды, 31/2А, 31/2.

Кировский район

С 10:00 до 20:00, 6 февраля:

  • Мубарякова, нечётная сторона 3-7/1.

Октябрьский район

С 10:00 до 21:00, 6 февраля:

  • Рыльского, 18, 20;
  • Гагарина, 40.

Советский район

С 12:30 до 17:30, 6 февраля:

  • Ленина, 148/1.
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