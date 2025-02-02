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Posted 2 февраля, 16:19

Published 2 февраля, 16:19

Modified 2 февраля, 19:54

Updated 2 февраля, 19:54

Тафкиль хазрат Глимшин ушел из жизни в Башкирии

Скорбит вся Башкирия: не стало известного духовного наставника

2 февраля 2025, 16:19
Фото: Тафкиль хазрат Глимшин. Эльдар Валидов / Telegram.

Тафкиль хазрат Глимшин ушел из жизни в Башкирии

Религиозный деятель Тафкиль хазрат Глимшин скончался на 61-м году жизни, сообщили власти Нефтекамска в воскресенье, 2 февраля.

Для жителей Нефтекамска ушедший из жизни был важным духовным наставником. Одно из главных его творений, запомнившееся горожанам — мечеть по Дзержинского, 11. Именно там в пятницу, 1 февраля, и состоялось прощание с Тафкиль хазратом.

Местная администрация в некрологе описывает его как «доброго и отзывчивого человека», который «поддерживал каждого» обратившегося к нему. Соцсети наполнили слова скорби об утрате такого светлого человека и соболезнований его родным и близким.

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Ранее Mkset сообщал о смерти локальной «звезды» Башкирии.

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