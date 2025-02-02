Скорбит вся Башкирия: не стало известного духовного наставника

Posted 2 февраля, 16:19
Published 2 февраля, 16:19
Modified 2 февраля, 19:54
Updated 2 февраля, 19:54
Для жителей Нефтекамска ушедший из жизни был важным духовным наставником. Одно из главных его творений, запомнившееся горожанам — мечеть по Дзержинского, 11. Именно там в пятницу, 1 февраля, и состоялось прощание с Тафкиль хазратом.
Местная администрация в некрологе описывает его как «доброго и отзывчивого человека», который «поддерживал каждого» обратившегося к нему. Соцсети наполнили слова скорби об утрате такого светлого человека и соболезнований его родным и близким.