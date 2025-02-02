Скорбит вся Башкирия: не стало известного духовного наставника

Для жителей Нефтекамска ушедший из жизни был важным духовным наставником. Одно из главных его творений, запомнившееся горожанам — мечеть по Дзержинского, 11. Именно там в пятницу, 1 февраля, и состоялось прощание с Тафкиль хазратом.