Сегодня в Уфе: аномальная жара, золотой бензин и разлука с Казанью

Posted 2 февраля, 19:00
Published 2 февраля, 19:00
Modified 2 февраля, 19:48
Updated 2 февраля, 19:48
В Уфе в понедельник, 3 февраля, синоптики прогнозируют умеренную облачность с прояснениями. Каких-либо существенных осадков — ни снега, ни дождей — метеорологи Башгидромета не ждут. Направление ветра — южное, его скорость составит от 4 до 9 м/с.
Температура воздуха в столице Башкирии ночью составит умеренный «минус» — в пределах -2°C… -4°C. Днём же в городе установится строгий 0°C.
В первый день февраля в Уфе уже зафиксировали температурный рекорд: на станции Уфа — Дёма термометры показали +2,8°C. Это самые высокие значения за последние 22 года. Так, в 2003 году рекордной в этот день считалась температура +1°C.
Стоит, впрочем, заметить, что наступившее тепло — временное. О наступлении весны говорить пока рано. Вероятнее всего — убеждены в этом и синоптики — за теплом ударят если не морозы, то умеренные холода. Значит это то, что за февральской оттепелью последует гололёд.
Так или иначе, оперативные службы уже начали готовиться к грядущему весеннему паводку в Башкирии. Как и в прошлые года, ряд населённых пунктов окажется в зоне подтопления. В Уфе же, по худшим прогнозам, вода может прийти к посёлки вблизи трассы «Восточной выезд».
В понедельник, 3 февраля, каких-либо отключений воды в столице Башкирии не планируют (по крайней мере, если не подведут коммуникации).
Ряд ограничений запланировал горводоканал на середину недели.
С 11:00 до 18:00, 5 февраля:
С 11:00 до 19:00, 5 февраля:
С 10:00 до 20:00, 6 февраля:
С 10:00 до 21:00, 6 февраля:
С 12:30 до 17:30, 6 февраля:
Продолжают действовать в столице Башкирии ряд транспортных ограничений.
Улицы Красина, Султанова
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
В понедельник, 3 февраля, на «Уфа-Арене» схлестнутся команды Магнитогорска и башкирской столицы. Прозвенит сирена в 19:00 по местному времени. Бесплатную трансляцию можно будет посмотреть по местным и спортивным телеканалам.
«Салават» испытывает серьёзную проблему с составом — выбыл капитан клуба Григорий Панин из-за серьёзной травмы. Легко травмировался также звезда «зелёных» Джош Ливо, однако медики заверили, что повреждения несерьёзные. На матче 3 февраля он себя покажет.
«Металлург», в то же время, испытал в сезоне немало поражений и неясно, сумеет ли справиться с уфимцами команда. Впрочем, критики отметили, что в этот раз магнитогорцы взяли за правило «обыгрывать только чемпионов». И правда, за сезон команда одержала ряд ярких побед над достаточно статусными противниками. Станет ли этот матч исключением — выяснится на самом льду.
Глава Башкирии Радий Хабиров в понедельник, 3 февраля, проведёт традиционное открытое совещание с коллегами, прямая трансляция которого будет вестись на правительственных интернет-ресурсах.
Mkset будет следить за ходом совещания и рассказывать о происходящем в уфимском Белом Доме.
Дайджест публикаций за конец минувшей недели, 31 января — 2 февраля.
В РЖД в очередной раз упомянули судьбу маршрута, которая давно волнует многих жителей Республики, а именно — поезде из Уфы в Казань. Напомним, это направление существовало до «ковидных» ограничений.
Увы, от нашумевшего проекта возвращения рейсов РЖД отказались. Причины просты: слишком дорого обслуживать при слишком низком спросе. Ехать между столицами двух Республик пришлось бы до 15 часов, когда поезда автовокзалов Казани и Уфы предлагают проделать тот же путь дешевле и всего за семь часов. Таким образом, прямую железнодорожную связь с городами, судя по всему, так и не восстановят.
Вместо «Уфы — Казани» в РЖД между делом сообщили о возобновлении сообщения с Самарой.
Зловещий гость
В Сети начали разгуливать кадры странного инцидента в одном из дворов города. Неизвестный мужчина наведался к подъезду многоэтажки с ножом и стал обзванивать все квартиры подряд. «Умный домофон» снял, как незнакомец зловеще смотрит в камеру, после чего тычет в неё ножом и ретируется.
Бензин на вес золота
Автомобильное топливо в минувшем 2024 году для башкортостанцев стало дороже почти на четверть. К таким выводам пришли в Росстате.
В среднем «бензиновая инфляция» составила порядка 15%, однако некоторые виды топлива, такие как АИ-98 и некоторые премиум-сорта бензина, набрали в цене до 23,7%.
Открылась шикарная возможность для уфимцев, которые долго откладывали визит к зубному врачу. Стоматология №2 проведёт бесплатный онкоскрининг рта (процедура для раннего выявления онкологических заболеваний) 4–5 февраля. Запись вестись не будет, принимать больных собираются в порядке живой очереди. Время приёма с 08:00 до 20:00.
Происходящее на улицах и по-весеннему тёплый ветер навевает чувства, испытываемые ранней весной. Увы, ненадолго — совсем скоро внезапная февральская оттепель закончится. Однако если зима вам уже надоела и хочется поскорее ощутить приближение весны, предлагаем погрузиться в атмосферу романа Дж. Л. Карра «Месяц в деревне» (16+).
В этой небольшой книге повествуется о реставраторе фресок, который приезжает в английскую деревню, чтобы восстановить старинную картину в церкви. Пока он работает, вокруг медленно разворачивается лето, природа расцветает, а вместе с ней меняется и внутренний мир героя. Книга наполнена светлой грустью, ощущением ностальгии и тонким предвкушением перемен — то, что нужно на пороге весны.