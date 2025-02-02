mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 19:00

Published 2 февраля, 19:00

Modified 2 февраля, 19:48

Updated 2 февраля, 19:48

Сегодня в Уфе: аномальная жара, золотой бензин и разлука с Казанью

Сегодня в Уфе: аномальная жара, золотой бензин и разлука с Казанью

2 февраля 2025, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Дайджест новостей минувшего уик-энда и всё, что нужно знать на сегодня, 3 февраля.

Погода в Уфе

В Уфе в понедельник, 3 февраля, синоптики прогнозируют умеренную облачность с прояснениями. Каких-либо существенных осадков — ни снега, ни дождей — метеорологи Башгидромета не ждут. Направление ветра — южное, его скорость составит от 4 до 9 м/с.

Температура воздуха в столице Башкирии ночью составит умеренный «минус» — в пределах -2°C… -4°C. Днём же в городе установится строгий 0°C.

Зачем москвичи едут в Уфу
Узнать подробнее

Весна пришла раньше срока?

В первый день февраля в Уфе уже зафиксировали температурный рекорд: на станции Уфа — Дёма термометры показали +2,8°C. Это самые высокие значения за последние 22 года. Так, в 2003 году рекордной в этот день считалась температура +1°C.

Стоит, впрочем, заметить, что наступившее тепло — временное. О наступлении весны говорить пока рано. Вероятнее всего — убеждены в этом и синоптики — за теплом ударят если не морозы, то умеренные холода. Значит это то, что за февральской оттепелью последует гололёд.

Так или иначе, оперативные службы уже начали готовиться к грядущему весеннему паводку в Башкирии. Как и в прошлые года, ряд населённых пунктов окажется в зоне подтопления. В Уфе же, по худшим прогнозам, вода может прийти к посёлки вблизи трассы «Восточной выезд».

Восточный выезд в Уфе — под угрозой затопления
Узнать подробнее

Отключения воды в Уфе

В понедельник, 3 февраля, каких-либо отключений воды в столице Башкирии не планируют (по крайней мере, если не подведут коммуникации).

Ряд ограничений запланировал горводоканал на середину недели.

Калининский район

С 11:00 до 18:00, 5 февраля:

  • Ферина, 14, 16, 18;
  • Янаби, 57.

Дёмский район

С 11:00 до 19:00, 5 февраля:

  • Левитана, 14/5-7, 20, 22/2-4, 22А;
  • Павлика Морозова, 16;
  • Правды, 31/2А, 31/2.

Кировский район

С 10:00 до 20:00, 6 февраля:

  • Мубарякова, нечётная сторона 3-7/1.

Октябрьский район

С 10:00 до 21:00, 6 февраля:

  • Рыльского, 18, 20;
  • Гагарина, 40.

Советский район

С 12:30 до 17:30, 6 февраля:

  • Ленина, 148/1.
Минутный тест про «лихие 90-е»: анархия и выживание
Узнать подробнее

Перекрытия дорог в Уфе

Продолжают действовать в столице Башкирии ряд транспортных ограничений.

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 января по 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.
Как из этого выросло это: тест по детским фото vip-персон Уфы
Узнать подробнее

Матч «Салават Юлаев» — «Металлург»

В понедельник, 3 февраля, на «Уфа-Арене» схлестнутся команды Магнитогорска и башкирской столицы. Прозвенит сирена в 19:00 по местному времени. Бесплатную трансляцию можно будет посмотреть по местным и спортивным телеканалам.

«Салават» испытывает серьёзную проблему с составом — выбыл капитан клуба Григорий Панин из-за серьёзной травмы. Легко травмировался также звезда «зелёных» Джош Ливо, однако медики заверили, что повреждения несерьёзные. На матче 3 февраля он себя покажет.

«Металлург», в то же время, испытал в сезоне немало поражений и неясно, сумеет ли справиться с уфимцами команда. Впрочем, критики отметили, что в этот раз магнитогорцы взяли за правило «обыгрывать только чемпионов». И правда, за сезон команда одержала ряд ярких побед над достаточно статусными противниками. Станет ли этот матч исключением — выяснится на самом льду.

Салават Юлаев — Металлург Мн: кто победит и где смотреть
Узнать подробнее

На повестке у Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в понедельник, 3 февраля, проведёт традиционное открытое совещание с коллегами, прямая трансляция которого будет вестись на правительственных интернет-ресурсах.

Mkset будет следить за ходом совещания и рассказывать о происходящем в уфимском Белом Доме.

Чем придётся заниматься на самой дорогой вакансии Башкирии
Узнать подробнее

Главные новости Уфы на сегодня, 3 февраля

Дайджест публикаций за конец минувшей недели, 31 января — 2 февраля.

Долгожданный поезд Уфа — Казань

В РЖД в очередной раз упомянули судьбу маршрута, которая давно волнует многих жителей Республики, а именно — поезде из Уфы в Казань. Напомним, это направление существовало до «ковидных» ограничений.

Увы, от нашумевшего проекта возвращения рейсов РЖД отказались. Причины просты: слишком дорого обслуживать при слишком низком спросе. Ехать между столицами двух Республик пришлось бы до 15 часов, когда поезда автовокзалов Казани и Уфы предлагают проделать тот же путь дешевле и всего за семь часов. Таким образом, прямую железнодорожную связь с городами, судя по всему, так и не восстановят.

Вместо «Уфы — Казани» в РЖД между делом сообщили о возобновлении сообщения с Самарой.

Поезд Уфа — Казань не запустят
Узнать подробнее

Зловещий гость

В Сети начали разгуливать кадры странного инцидента в одном из дворов города. Неизвестный мужчина наведался к подъезду многоэтажки с ножом и стал обзванивать все квартиры подряд. «Умный домофон» снял, как незнакомец зловеще смотрит в камеру, после чего тычет в неё ножом и ретируется.

Вооружённый мужчина пугает уфимцев
Узнать подробнее

Бензин на вес золота

Автомобильное топливо в минувшем 2024 году для башкортостанцев стало дороже почти на четверть. К таким выводам пришли в Росстате.

В среднем «бензиновая инфляция» составила порядка 15%, однако некоторые виды топлива, такие как АИ-98 и некоторые премиум-сорта бензина, набрали в цене до 23,7%.

Цены на бензин в Уфе выросли на 23%
Узнать подробнее

Бесплатная проверка зубов

Открылась шикарная возможность для уфимцев, которые долго откладывали визит к зубному врачу. Стоматология №2 проведёт бесплатный онкоскрининг рта (процедура для раннего выявления онкологических заболеваний) 4–5 февраля. Запись вестись не будет, принимать больных собираются в порядке живой очереди. Время приёма с 08:00 до 20:00.

Что посмотреть в феврале?

Происходящее на улицах и по-весеннему тёплый ветер навевает чувства, испытываемые ранней весной. Увы, ненадолго — совсем скоро внезапная февральская оттепель закончится. Однако если зима вам уже надоела и хочется поскорее ощутить приближение весны, предлагаем погрузиться в атмосферу романа Дж. Л. Карра «Месяц в деревне» (16+).

В этой небольшой книге повествуется о реставраторе фресок, который приезжает в английскую деревню, чтобы восстановить старинную картину в церкви. Пока он работает, вокруг медленно разворачивается лето, природа расцветает, а вместе с ней меняется и внутренний мир героя. Книга наполнена светлой грустью, ощущением ностальгии и тонким предвкушением перемен — то, что нужно на пороге весны.

Читайте также:
Уфе устроят коммунальный адСкорбит вся Башкирия: не стало известного духовного наставникаДаже ДТП не обходятся без Бастрыкина в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Бензин#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Салават Юлаев#Температурный рекорд#Перекрытия дорог#Отключения воды#Металлург#Поезд Уфа-Казань
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика