Сегодня в Уфе: аномальная жара, золотой бензин и разлука с Казанью

«Металлург», в то же время, испытал в сезоне немало поражений и неясно, сумеет ли справиться с уфимцами команда. Впрочем, критики отметили, что в этот раз магнитогорцы взяли за правило «обыгрывать только чемпионов». И правда, за сезон команда одержала ряд ярких побед над достаточно статусными противниками. Станет ли этот матч исключением — выяснится на самом льду.