«Самый блатной» уфимец может сесть на 15 лет

Posted 2 февраля, 09:20
Published 2 февраля, 09:20
Modified 2 февраля, 09:22
Updated 2 февраля, 09:22
Напомним, как информировал Mkset, летом 2024 года местный предприниматель «наехал» на семью в посёлке Кудеевском (Иглинский район). Как утверждают источники, дети с родителями отдыхали на пляже у местного пруда, когда «авторитет» потребовал их покинуть пруд, якобы принадлежащий его супруге. За отказ семью избили арматурой, а также натравили, а них собак.
Изначально судили мужчину с его подельником за «Хулиганство», однако теперь обвинение может стать куда серьёзнее. По информации инсайдерского Telegram-канала, следователям стало известно о связях бизнесмена с криминальными авторитетами. От вышестоящих «блатных» он получил статус так называемого «положенца» с определённой территорией, за которую он стал ответственен. Начал решаться вопрос об обвинении в «Занятии высшего положения в преступной иерархии». Эта статья подразумевает в качестве максимального наказания до 15 лет колонии.
Ранее Mkset сообщал о том, что эксперты определили Башкирию на 37 место в России в криминальном рейтинге.