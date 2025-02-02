«Самый блатной» уфимец может сесть на 15 лет

Изначально судили мужчину с его подельником за «Хулиганство», однако теперь обвинение может стать куда серьёзнее. По информации инсайдерского Telegram-канала, следователям стало известно о связях бизнесмена с криминальными авторитетами. От вышестоящих «блатных» он получил статус так называемого «положенца» с определённой территорией, за которую он стал ответственен. Начал решаться вопрос об обвинении в «Занятии высшего положения в преступной иерархии». Эта статья подразумевает в качестве максимального наказания до 15 лет колонии.