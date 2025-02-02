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Posted 2 февраля, 09:20

Published 2 февраля, 09:20

Modified 2 февраля, 09:22

Updated 2 февраля, 09:22

Криминальному авторитету из Башкирии грозит 15 лет колонии

«Самый блатной» уфимец может сесть на 15 лет

2 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI.

Криминальному авторитету из Башкирии грозит 15 лет колонии

Новый поворот появился в деле нападения криминального авторитета на семью в деревне под Уфой, сообщает SHOT в воскресенье, 2 февраля.

Напомним, как информировал Mkset, летом 2024 года местный предприниматель «наехал» на семью в посёлке Кудеевском (Иглинский район). Как утверждают источники, дети с родителями отдыхали на пляже у местного пруда, когда «авторитет» потребовал их покинуть пруд, якобы принадлежащий его супруге. За отказ семью избили арматурой, а также натравили, а них собак.

Изначально судили мужчину с его подельником за «Хулиганство», однако теперь обвинение может стать куда серьёзнее. По информации инсайдерского Telegram-канала, следователям стало известно о связях бизнесмена с криминальными авторитетами. От вышестоящих «блатных» он получил статус так называемого «положенца» с определённой территорией, за которую он стал ответственен. Начал решаться вопрос об обвинении в «Занятии высшего положения в преступной иерархии». Эта статья подразумевает в качестве максимального наказания до 15 лет колонии.

В Башкирии всё спокойно
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Ранее Mkset сообщал о том, что эксперты определили Башкирию на 37 место в России в криминальном рейтинге.

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