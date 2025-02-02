Салават Юлаев — Металлург Мн: кто победит, где смотреть

Posted 2 февраля, 13:57
Published 2 февраля, 13:57
Modified 2 февраля, 14:04
Updated 2 февраля, 14:04
Встреча пройдёт в 19:00 по местному времени на «Уфа-Арене». Трансляции будут вестись на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Результаты игр «СЮ» во второй половине чемпионата КХЛ едва ли можно назвать стабильными в сравнеии с первой. Команда сталкивалась как с разгромными поражениями, так и с очень уверенными победами.
В последнем матче «Салават» одержал третью в сезоне победу над «Автомобилистом» (4:2).
Самыми ощутимыми временными кадровыми потерями для команды стали Григорий Панин и Джош Ливо. Между тем второй всё же примет участие в матче 3 февраля, его травму врачи назвали несерьёзной. А вот Панин ещё пробудет некоторое время в лазарете.
Первый месяц 2025 года выдался для клуба из Магнитогорска тяжёлым, однако ряд побед над статусными соперниками закрепил за командой пятую строчку в рейтинге Восточной конференции.
Последние две игры «Металлурга» — против «Локомотива» (2:3) и минского «Динамо» (4:1) — оказались победными.
Серьёзных проблем с составом команда не испытывает.
Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: