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Posted 2 февраля, 13:57

Published 2 февраля, 13:57

Modified 2 февраля, 14:04

Updated 2 февраля, 14:04

«Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом»

Салават Юлаев — Металлург Мн: кто победит, где смотреть

2 февраля 2025, 13:57
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом»

Хоккейные клубы Уфы и Магнитогорска встретятся на льду башкирской столицы в понедельник, 3 февраля.

Встреча пройдёт в 19:00 по местному времени на «Уфа-Арене». Трансляции будут вестись на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

Шансы «Салавата Юлаева»

Результаты игр «СЮ» во второй половине чемпионата КХЛ едва ли можно назвать стабильными в сравнеии с первой. Команда сталкивалась как с разгромными поражениями, так и с очень уверенными победами.

В последнем матче «Салават» одержал третью в сезоне победу над «Автомобилистом» (4:2).

Самыми ощутимыми временными кадровыми потерями для команды стали Григорий Панин и Джош Ливо. Между тем второй всё же примет участие в матче 3 февраля, его травму врачи назвали несерьёзной. А вот Панин ещё пробудет некоторое время в лазарете.

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Шансы «Металлурга»

Первый месяц 2025 года выдался для клуба из Магнитогорска тяжёлым, однако ряд побед над статусными соперниками закрепил за командой пятую строчку в рейтинге Восточной конференции.

Последние две игры «Металлурга» — против «Локомотива» (2:3) и минского «Динамо» (4:1) — оказались победными.

Серьёзных проблем с составом команда не испытывает.

Прогнозы

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

  • Индивидуальный тотал «СЮ» меньше 2,5 гола: 1,89;
  • Победа «Металлурга» с учётом буллитов и овертайма: 2,02;
  • Победа «Металлурга» в основное время + тотал более 3,5 гола: 2,03.
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