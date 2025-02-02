Салават Юлаев — Металлург Мн: кто победит, где смотреть

Самыми ощутимыми временными кадровыми потерями для команды стали Григорий Панин и Джош Ливо. Между тем второй всё же примет участие в матче 3 февраля, его травму врачи назвали несерьёзной. А вот Панин ещё пробудет некоторое время в лазарете.