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Posted 2 февраля, 04:31

Published 2 февраля, 04:31

Modified 2 февраля, 04:49

Updated 2 февраля, 04:49

В Уфе перекрыт абсолютный максиум температуры

Рекордное тепло зафиксировали в Уфе

2 февраля 2025, 04:31
Фото: 1MI.

В Уфе перекрыт абсолютный максиум температуры

Аномально тёплый февраль отметился невиданными ранее показателями для Башкортостана, сообщили в региональном Гидрометцентре в воскресенье, 2 февраля.

Так, в субботу, 1 февраля, на станции Уфа — Дёма метеорологи зафиксировали температуру +2,8°C. Ранее столбики термометров ещё никогда не были настолько высоко в этот день.

По данным ведомства, максимальные показатели на первый день февраля на этой же станции фиксировали в 2003 году, однако тогда температура воздуха составляла лишь +1°C.

В Башкирии растаяла дорога
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Бирске одну из дорог закрыли из-за слишком тёплой погоды — трассу стало затапливать.

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