Рекордное тепло зафиксировали в Уфе

Posted 2 февраля, 04:31
Published 2 февраля, 04:31
Modified 2 февраля, 04:49
Updated 2 февраля, 04:49
Так, в субботу, 1 февраля, на станции Уфа — Дёма метеорологи зафиксировали температуру +2,8°C. Ранее столбики термометров ещё никогда не были настолько высоко в этот день.
По данным ведомства, максимальные показатели на первый день февраля на этой же станции фиксировали в 2003 году, однако тогда температура воздуха составляла лишь +1°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Бирске одну из дорог закрыли из-за слишком тёплой погоды — трассу стало затапливать.