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Posted 2 февраля, 18:44

Published 2 февраля, 18:44

Modified 2 февраля, 19:51

Updated 2 февраля, 19:51

В Уфе расстреляли старика

«Нож выкинь!» Спор за парковку кончился стрельбой в Уфе

2 февраля 2025, 18:44
Фото: Vk / БашДТП | Уфа и Башкортостан.

В Уфе расстреляли старика

В столице Башкирии в воскресенье, 2 февраля, водитель открыл огонь по местному жителю, сделавшему ему замечание за неправильную стоянку — кадры публикуют в городских соцсетях.

Инцидент случился ранним утром выходного дня. Как можно судить по увиденному, житель многоэтажки предпенсионного возраста решил не самым лучшим образом «намекнуть» водителю на несоблюдение правил парковки — вероятнее всего, мужчине не понравилось, что тот загородил мусорные контейнеры. Недовольный сосед бросил в иномарку неопознанным предметом и поспешил ретироваться, когда услышал вслед крик автолюбителя.

Когда владелец машины стал приближаться к зачинщику конфликта, тот выхватил нож, обратив в бегство недобросовестного водителя. Впрочем, свои козыри в рукаве были и у оппонента — причём, весьма серьёзнее, правда, лишь на первый взгляд. Водитель выхватил пистолет и стал целиться в обидчика. Обменявшись угрозами, вооружённый ножом мужчина поспешил вернуться в подъезд. На прощание автомобилист совершил в него выстрел, однако то ли пистолет был пневматическим, то ли недостаточно мощным, но мужчину прямое попадание нисколько не впечатлило, едва ли оставив даже синяк.

— Воскресное утро Черниковки… — сопроводил кадры подписью автор.

В правоохранительных структурах инцидент на момент публикации не комментировали. Однако судя по записи, понести серьёзную ответственность могут оба участника потасовки.

Видео: Vk / БашДТП | Уфа и Башкортостан. «Воскресное утро Черниковки»
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии мужчина из Тюмени устроил жестокую драку с посетителями ночного клуба.

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