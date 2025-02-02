«Нож выкинь!» Спор за парковку кончился стрельбой в Уфе

Когда владелец машины стал приближаться к зачинщику конфликта, тот выхватил нож, обратив в бегство недобросовестного водителя. Впрочем, свои козыри в рукаве были и у оппонента — причём, весьма серьёзнее, правда, лишь на первый взгляд. Водитель выхватил пистолет и стал целиться в обидчика. Обменявшись угрозами, вооружённый ножом мужчина поспешил вернуться в подъезд. На прощание автомобилист совершил в него выстрел, однако то ли пистолет был пневматическим, то ли недостаточно мощным, но мужчину прямое попадание нисколько не впечатлило, едва ли оставив даже синяк.