«Нож выкинь!» Спор за парковку кончился стрельбой в Уфе

Posted 2 февраля, 18:44
Published 2 февраля, 18:44
Modified 2 февраля, 19:51
Updated 2 февраля, 19:51
Инцидент случился ранним утром выходного дня. Как можно судить по увиденному, житель многоэтажки предпенсионного возраста решил не самым лучшим образом «намекнуть» водителю на несоблюдение правил парковки — вероятнее всего, мужчине не понравилось, что тот загородил мусорные контейнеры. Недовольный сосед бросил в иномарку неопознанным предметом и поспешил ретироваться, когда услышал вслед крик автолюбителя.
Когда владелец машины стал приближаться к зачинщику конфликта, тот выхватил нож, обратив в бегство недобросовестного водителя. Впрочем, свои козыри в рукаве были и у оппонента — причём, весьма серьёзнее, правда, лишь на первый взгляд. Водитель выхватил пистолет и стал целиться в обидчика. Обменявшись угрозами, вооружённый ножом мужчина поспешил вернуться в подъезд. На прощание автомобилист совершил в него выстрел, однако то ли пистолет был пневматическим, то ли недостаточно мощным, но мужчину прямое попадание нисколько не впечатлило, едва ли оставив даже синяк.
— Воскресное утро Черниковки… — сопроводил кадры подписью автор.
В правоохранительных структурах инцидент на момент публикации не комментировали. Однако судя по записи, понести серьёзную ответственность могут оба участника потасовки.
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