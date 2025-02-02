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Posted 2 февраля, 19:00

Published 2 февраля, 19:00

Modified 2 февраля, 19:49

Updated 2 февраля, 19:49

В Башкирии обсудят развитие туристической инфраструктуры

На повестке Хабирова: отряды студентов, беспомощные старики, непривлекательный туризм

2 февраля 2025, 19:00
Фото: 1MI.

В Башкирии обсудят развитие туристической инфраструктуры

Глава Башкортостана Радий Хабиров в понедельник, 3 февраля, проведёт с подчинёнными очередное открытое совещание, отчитались в правительстве РБ.

Доступна трансляция обсуждений будет, как и прежде, на правительственных ресурсах в YouTube и RuTube. Традиционно, к совещанию подключатся по видеосвязи главы районов и городов Башкирии, очно же будет присутствовать кабмин и руководители различных ведомств и служб региона.

Кроме отчётов на стандартный набор тем, таких как ЖКХ, дороги, здравоохранение и другие, на повестке будут стоять некоторые особые вопросы:

  • развитие туристической инфраструктуры, итоги работы в этом направлении в 2024 году;
  • сотрудничество с коммерческими организациями в сфере соцобслуживания;
  • студенческие отряды;
  • лесное хозяйство Башкирии.

Не исключено, что обговорить чиновники могут и недавний скандал, разразившийся в Белорецком районе Башкирии. Инсайдерские источники и СМИ заявили, что в муниципалитете якобы имело место быть насилие над детьми со стороны местной элиты.

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Ранее Mkset сообщал о том, что экс-глава Белорецкого района опроверг свою причастность к скандалу с насилием над детьми со стороны местной элиты.

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