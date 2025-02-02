На повестке Хабирова: отряды студентов, беспомощные старики, непривлекательный туризм

Доступна трансляция обсуждений будет, как и прежде, на правительственных ресурсах в YouTube и RuTube. Традиционно, к совещанию подключатся по видеосвязи главы районов и городов Башкирии, очно же будет присутствовать кабмин и руководители различных ведомств и служб региона.