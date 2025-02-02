На повестке Хабирова: отряды студентов, беспомощные старики, непривлекательный туризм

Posted 2 февраля, 19:00
Published 2 февраля, 19:00
Modified 2 февраля, 19:49
Updated 2 февраля, 19:49
Кроме отчётов на стандартный набор тем, таких как ЖКХ, дороги, здравоохранение и другие, на повестке будут стоять некоторые особые вопросы:
Не исключено, что обговорить чиновники могут и недавний скандал, разразившийся в Белорецком районе Башкирии. Инсайдерские источники и СМИ заявили, что в муниципалитете якобы имело место быть насилие над детьми со стороны местной элиты.
Ранее Mkset сообщал о том, что экс-глава Белорецкого района опроверг свою причастность к скандалу с насилием над детьми со стороны местной элиты.