Капуста в Башкирии — на вес золота

Posted 2 февраля, 18:11
Published 2 февраля, 18:11
Modified 2 февраля, 19:52
Updated 2 февраля, 19:52
Так, показатель стоимости белокочанной капусты подобрался к ₽43,32 за 1 кг. Только за одну рабочую семидневку этот продукт успел подорожать на 3,5%. Картофель, который теперь стоит ₽48,80, подорожал на 2,6%. В списке продуктов, цена которых стала выше в пределах 1-2% за неделю: бананы, огурцы, сосиски, колбаса, сардельки, морковь, вермишель, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, помидоры и лук.
Между тем некоторые позиции всё же в цене потеряли, но менее ощутимо. Так, на 1,98% дешевле стала гречка (₽52,86 за кило). На 1,08% — десяток куриных яиц, дошедший до цены в ₽98,84.
Ранее Mkset публиковал обзор на самые популярные рестораны башкирской столицы. В процессе были выяснены шокирующие подробности о выбираемых многими для отдыха заведениях.