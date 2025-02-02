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Posted 2 февраля, 18:11

Published 2 февраля, 18:11

Modified 2 февраля, 19:52

Updated 2 февраля, 19:52

Яйца и гречка потеряли в цене в Башкирии

Капуста в Башкирии — на вес золота

2 февраля 2025, 18:11
Фото: 1MI.

Яйца и гречка потеряли в цене в Башкирии

Башстат отчитался о динамике цен на продукты в регионе за последнюю неделю января 2025 года: Mkset изучил соответствующий документ в воскресенье, 3 февраля.

Так, показатель стоимости белокочанной капусты подобрался к ₽43,32 за 1 кг. Только за одну рабочую семидневку этот продукт успел подорожать на 3,5%. Картофель, который теперь стоит ₽48,80, подорожал на 2,6%. В списке продуктов, цена которых стала выше в пределах 1-2% за неделю: бананы, огурцы, сосиски, колбаса, сардельки, морковь, вермишель, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, помидоры и лук.

Между тем некоторые позиции всё же в цене потеряли, но менее ощутимо. Так, на 1,98% дешевле стала гречка (₽52,86 за кило). На 1,08% — десяток куриных яиц, дошедший до цены в ₽98,84.

Стейк за ₽25000 и вонючий зал — лучшие рестораны Уфы
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Ранее Mkset публиковал обзор на самые популярные рестораны башкирской столицы. В процессе были выяснены шокирующие подробности о выбираемых многими для отдыха заведениях.

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