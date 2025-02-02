Капуста в Башкирии — на вес золота

Так, показатель стоимости белокочанной капусты подобрался к ₽43,32 за 1 кг. Только за одну рабочую семидневку этот продукт успел подорожать на 3,5%. Картофель, который теперь стоит ₽48,80, подорожал на 2,6%. В списке продуктов, цена которых стала выше в пределах 1-2% за неделю: бананы, огурцы, сосиски, колбаса, сардельки, морковь, вермишель, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, помидоры и лук.