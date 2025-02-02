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Posted 2 февраля, 13:34

Published 2 февраля, 13:34

Modified 4 марта, 15:49

Updated 4 марта, 15:49

В Белорецке задержали организатора поставок детей педофилам

Дело о педофилии в Белорецке: новые подробности

2 февраля 2025, 13:34
Фото: 1MI. В Белорецке задержали организатора поставок детей педофилам

В Башкирии бизнесменов и чиновников подозревают в педофилии

Как рассказал Mkset источник, знакомый с ситуацией, организатор поставки детей для педофилов, крупных местных бизнесменов и чиновников, пытался уйти от ответственности, нанеся себе непоправимый вред.

Предположительно, он пытался выколоть себе глаза, но ему не удалось завершить начатое.

Как сообщил собеседник издания, насильственные действия сексуального характера с детьми совершали и снимали это на камеру в одной из шиномонтажек города. Источник был знаком с подозреваемым и не удивился, когда услышал, что тот замешан в деле о педофилии.

­– У него был свой развлекательный комплекс и была привычка пощупать официантку, где-нибудь зажать ее, об этом все знают, — сообщил наш источник.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в Белорецке несколько месяцев ведется следствие о группе педофилов. Расследование ведут следователи из Москвы.

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#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Педофилия#Белорецк
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