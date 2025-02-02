Даже ДТП не обходятся без Бастрыкина в Башкирии

Posted 2 февраля, 11:38
Published 2 февраля, 11:38
Modified 2 февраля, 11:40
Updated 2 февраля, 11:40
Напомним, 11 января в Стерлитамаке пьяный водитель «Тойоты» устроил массовую аварию, в которой погиб водитель одного из транспортных средств. Позже, по данным оперативных служб, выяснилось, что нетрезвым автолюбителем оказался молодой сотрудник МВД. Виновника трагедии заключили под стражу.
Башкортостанским следователям поручили подготовить доклад о ходе расследования и отправить его в центральный аппарат СК.
Ранее Mkset сообщал о том, что следствие обнаружило новые подробности в деле о нападении бизнесмена на семью в Иглинском районе.