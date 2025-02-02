Даже ДТП не обходятся без Бастрыкина в Башкирии

Напомним, 11 января в Стерлитамаке пьяный водитель «Тойоты» устроил массовую аварию, в которой погиб водитель одного из транспортных средств. Позже, по данным оперативных служб, выяснилось, что нетрезвым автолюбителем оказался молодой сотрудник МВД. Виновника трагедии заключили под стражу.