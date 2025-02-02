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Posted 2 февраля, 11:38

Published 2 февраля, 11:38

Modified 2 февраля, 11:40

Updated 2 февраля, 11:40

Глава СК заинтересовался ДТП с пьяным полицейским в Башкирии

Даже ДТП не обходятся без Бастрыкина в Башкирии

2 февраля 2025, 11:38
Фото: Следком.

Глава СК заинтересовался ДТП с пьяным полицейским в Башкирии

Начальник российского Следкома Александр Бастрыкин вновь удостоил Башкортостан своим вниманием; На этот раз московские правоохранители заинтересовались смертельной аварией, устроенной местным «оборотнем в погонах», сообщили в ведомстве в воскресенье, 2 февраля.

Напомним, 11 января в Стерлитамаке пьяный водитель «Тойоты» устроил массовую аварию, в которой погиб водитель одного из транспортных средств. Позже, по данным оперативных служб, выяснилось, что нетрезвым автолюбителем оказался молодой сотрудник МВД. Виновника трагедии заключили под стражу.

Башкортостанским следователям поручили подготовить доклад о ходе расследования и отправить его в центральный аппарат СК.

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Ранее Mkset сообщал о том, что следствие обнаружило новые подробности в деле о нападении бизнесмена на семью в Иглинском районе.

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