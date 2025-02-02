Чем придётся заниматься на самой дорогой вакансии Башкирии

Posted 2 февраля, 16:31
Published 2 февраля, 16:31
Modified 2 февраля, 19:55
Updated 2 февраля, 19:55
Так, наиболее привлекательной позицией в администрации назвали работу на «Транснефти». Кандидату предстоит за з/п от ₽147 тыс. до ₽195 тыс. руководить группой, занимающейся закупками в отделе комплектации.
От ₽130 тыс. до ₽170 тыс. может получать электросварщик «Энергосети». Соискателям требуется 4-6 разряд.
Авторским надзором в роли главного специалиста предлагают работать в Научно-исследовательском институте нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Разброс зарплат там ещё шире: от ₽100 тыс. до ₽170 тыс.
Врач скорой срочно требуется в уфимском Центре медицины катастроф. За насыщенную стрессом работу осмелившимся принять предложение обещают от ₽63 тыс. до ₽150 тыс.
На завод «ПК-Лита» можно устроиться за ₽80 тыс. — ₽140 тыс. Кандидатам предстоит плавить металл и сплавы.
На почётной шестой строчке рейтинга — вакансия инженера генплана в «Трубопроводсервисе» (₽40 тыс. — ₽130 тыс).
Контакты работодателей доступны по ссылке.