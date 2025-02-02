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Posted 2 февраля, 16:31

Published 2 февраля, 16:31

Modified 2 февраля, 19:55

Updated 2 февраля, 19:55

В Уфе появилась вакансия за ₽195`000

Чем придётся заниматься на самой дорогой вакансии Башкирии

2 февраля 2025, 16:31
Фото: 1MI.

В Уфе появилась вакансия за ₽195`000

Власти башкирской столицы в воскресенье, 3 февраля, назвали вакантные должности, на которых можно получать несколько средних зарплат обычного уфимца.

Так, наиболее привлекательной позицией в администрации назвали работу на «Транснефти». Кандидату предстоит за з/п от ₽147 тыс. до ₽195 тыс. руководить группой, занимающейся закупками в отделе комплектации.

От ₽130 тыс. до ₽170 тыс. может получать электросварщик «Энергосети». Соискателям требуется 4-6 разряд.

Авторским надзором в роли главного специалиста предлагают работать в Научно-исследовательском институте нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Разброс зарплат там ещё шире: от ₽100 тыс. до ₽170 тыс.

Врач скорой срочно требуется в уфимском Центре медицины катастроф. За насыщенную стрессом работу осмелившимся принять предложение обещают от ₽63 тыс. до ₽150 тыс.

На завод «ПК-Лита» можно устроиться за ₽80 тыс. — ₽140 тыс. Кандидатам предстоит плавить металл и сплавы.

На почётной шестой строчке рейтинга — вакансия инженера генплана в «Трубопроводсервисе» (₽40 тыс. — ₽130 тыс).

Контакты работодателей доступны по ссылке.

В Башкирии можно не работать и получать ₽17 тысяч
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии изменили суммы пособий по безработице.

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