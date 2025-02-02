Башкирия превратится в каток

Posted 2 февраля, 04:47
Published 2 февраля, 04:47
Modified 2 февраля, 04:54
Updated 2 февраля, 04:54
В понедельник, 3 февраля, в некоторых частях Башкирии пройдут небольшие снегопады. На дорогах ситуация будет опасной из-за тумана и гололёда. Ветер юго-западного направления, умеренный. Ночью -1°C… -6°C, днём же температура воздуха вновь может уйти «в плюс» — до +1°C… -4°C.
Во вторник, 4 февраля, вновь снегопады в ряде районов и гололёд. Ветер западного и юго-западного направлений, умеренный. Ночью похолодает уже до -3°C… -8°C, днём потеплеет до 0°C… -5°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе метеорологи зафиксировали самые высокие показатели температуры за 22 года.