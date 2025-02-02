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Posted 2 февраля, 04:47

Published 2 февраля, 04:47

Modified 2 февраля, 04:54

Updated 2 февраля, 04:54

В Башкирии предупреждают о гололёде

Башкирия превратится в каток

2 февраля 2025, 04:47
Фото: 1MI.

В Башкирии предупреждают о гололёде

На территории Республики продолжаются температурные качели с аномальным теплом, следует из прогноза Башгидрометцентра на первую рабочую неделю месяца, изученного Mkset в воскресенье, 2 февраля.

В понедельник, 3 февраля, в некоторых частях Башкирии пройдут небольшие снегопады. На дорогах ситуация будет опасной из-за тумана и гололёда. Ветер юго-западного направления, умеренный. Ночью -1°C… -6°C, днём же температура воздуха вновь может уйти «в плюс» — до +1°C… -4°C.

Во вторник, 4 февраля, вновь снегопады в ряде районов и гололёд. Ветер западного и юго-западного направлений, умеренный. Ночью похолодает уже до -3°C… -8°C, днём потеплеет до 0°C… -5°C.

Рекордное тепло зафиксировали в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе метеорологи зафиксировали самые высокие показатели температуры за 22 года.

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