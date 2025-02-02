Башкирия превратится в каток

В понедельник, 3 февраля, в некоторых частях Башкирии пройдут небольшие снегопады. На дорогах ситуация будет опасной из-за тумана и гололёда. Ветер юго-западного направления, умеренный. Ночью -1°C… -6°C, днём же температура воздуха вновь может уйти «в плюс» — до +1°C… -4°C.