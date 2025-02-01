Золото, кредиты и Турция разоряют уфимцев

Posted 1 февраля, 13:24
Published 1 февраля, 13:24
Modified 1 февраля, 13:29
Updated 1 февраля, 13:29
По данным мониторингового агентства, больше всего по кошелькам жителей Башкирии бьют золотые украшения — аксессуары подорожали на 44,7% за 2024 год. Также уфимцев душат потребительские кредиты — процентная ставка в стоимостном выражении выросла на 40,7%.
Отпуск за границей тоже выйдет уфимцам «в копеечку» — туры в Турцию подорожали на 20,7%, а Египет стал дороже на 31,1%. В целом индекс роста потребительских цен в Башкирии за прошлый год перевалил за 109%.