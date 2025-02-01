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Posted 1 февраля, 13:24

Published 1 февраля, 13:24

Modified 1 февраля, 13:29

Updated 1 февраля, 13:29

Росстат предоставил статистику роста цен в Башкирии

Золото, кредиты и Турция разоряют уфимцев

1 февраля 2025, 13:24
Фото: 1MI.

Росстат предоставил статистику роста цен в Башкирии

Ювелирные украшения за год подорожали почти на 45%, согласно данным Росстата, опубликованных в субботу, 1 февраля. Какие ещё позиции разоряют уфимцев выяснил Mkset.

По данным мониторингового агентства, больше всего по кошелькам жителей Башкирии бьют золотые украшения — аксессуары подорожали на 44,7% за 2024 год. Также уфимцев душат потребительские кредиты — процентная ставка в стоимостном выражении выросла на 40,7%.

Уфимцам надоело кормить банки
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Отпуск за границей тоже выйдет уфимцам «в копеечку» — туры в Турцию подорожали на 20,7%, а Египет стал дороже на 31,1%. В целом индекс роста потребительских цен в Башкирии за прошлый год перевалил за 109%.

Бюджет Башкирии пополнился на 14,5 млрд рублей
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Ранее Mkset рассказал, что Башкирия обогатилась на ₽14,5 млрд.

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