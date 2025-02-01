Женская ссора закончилась стрельбой в Уфе

Posted 1 февраля, 13:44
Published 1 февраля, 13:44
Modified 1 февраля, 14:34
Updated 1 февраля, 14:34
По словам пострадавшего, две девушки решили выяснить личные отношения. Третья подруга решила вставить и свои «пять копеек», однако ее грубо попросили не лезть в конфликт. Так как молодой человек уже разрешил конфликт, но обделенная внимаем подруга решила позвать «подкрепление».
На помощь приехали «спортики» на «Приоре» и расстреляли парня из травматического оружия. Молодой человек лишился глаза, а ещё одна пуля проломила ему нос и застряла в черепе. Пострадавший госпитализирован.
Как сообщает источник «Честного репортажа», полиция уже нашла и задержала стрелка. Пресс-релизов от правоохранительных органов по поводу ситуации на момент написания материала не поступало.
Ранее Mkset сообщил, что трое подростков, кошмаривших Стерлитамак, оказались фигурантами уголовного дела.