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Posted 1 февраля, 13:44

Published 1 февраля, 13:44

Modified 1 февраля, 14:34

Updated 1 февраля, 14:34

Женская ссора закончилась стрельбой в Уфе

Женская ссора закончилась стрельбой в Уфе

1 февраля 2025, 13:44
Фото: tg/Честный репортаж.
Уфимец оказался с выбитым глазом и проломленным носом, когда решил защитить даму сердца от агрессивных подруг, публикует телеграм-канал «Честный Репортаж» в субботу, 1 февраля.

По словам пострадавшего, две девушки решили выяснить личные отношения. Третья подруга решила вставить и свои «пять копеек», однако ее грубо попросили не лезть в конфликт. Так как молодой человек уже разрешил конфликт, но обделенная внимаем подруга решила позвать «подкрепление».

На помощь приехали «спортики» на «Приоре» и расстреляли парня из травматического оружия. Молодой человек лишился глаза, а ещё одна пуля проломила ему нос и застряла в черепе. Пострадавший госпитализирован.

Видео: tg/Честный репортаж.
Видео: tg/Честный репортаж.

Как сообщает источник «Честного репортажа», полиция уже нашла и задержала стрелка. Пресс-релизов от правоохранительных органов по поводу ситуации на момент написания материала не поступало.

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Ранее Mkset сообщил, что трое подростков, кошмаривших Стерлитамак, оказались фигурантами уголовного дела.

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