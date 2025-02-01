Женская ссора закончилась стрельбой в Уфе

По словам пострадавшего, две девушки решили выяснить личные отношения. Третья подруга решила вставить и свои «пять копеек», однако ее грубо попросили не лезть в конфликт. Так как молодой человек уже разрешил конфликт, но обделенная внимаем подруга решила позвать «подкрепление».