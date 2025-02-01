В Уфе участников СВО заставят вернуть все до копейки

В документе прописан порядок возвращения. Так, если боец не поехал в часть и так и не вступил в ряды Минобороны, он должен прийти в администрацию района и сообщить об этом. Чиновники в течении полноценной недели принимают решение о том, сколько денег контрактник должен вернуть и объявляют ему о своем решение. У обратившегося есть 45 дней для возврата всех выплаченных ему средств. Если же деньги не будут возвращены, то бухгалтерия администрации Уфы направляет иск в суд с требованием взыскать уплаченную ему сумму.