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Posted 1 февраля, 05:16

Published 1 февраля, 05:16

Modified 1 февраля, 05:16

Updated 1 февраля, 05:16

В Уфе участников СВО заставят вернуть все до копейки

В Уфе участников СВО заставят вернуть все до копейки

1 февраля 2025, 05:16
Мэрия столицы Башкирии с 31 января будет требовать от участников СВО возвращения всех средств при расторжении контракта, указ подписан Ратмиром Мавлиевым.

Речь идет о довольно серьезной сумме. Это 2,3 млн рублей, которые боец получает при подписание документов и поступлении на службу в армию России. Согласно новому постановлению Ратмира Мавлиева военнослужащий должен будет вернуть обратно эти деньги если он по каким-либо причинам на пошел служить.

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В документе прописан порядок возвращения. Так, если боец не поехал в часть и так и не вступил в ряды Минобороны, он должен прийти в администрацию района и сообщить об этом. Чиновники в течении полноценной недели принимают решение о том, сколько денег контрактник должен вернуть и объявляют ему о своем решение. У обратившегося есть 45 дней для возврата всех выплаченных ему средств. Если же деньги не будут возвращены, то бухгалтерия администрации Уфы направляет иск в суд с требованием взыскать уплаченную ему сумму.

Отметим, что с января 2025 года единовременная выплата контрактникам отправляющимся в зону СВО из Уфы составляет 2,3 млн рублей.

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